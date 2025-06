Andrea Kimi Antonelli veroverde tijdens de GP van Canada zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. In de slotfase profiteerde hij van de onderlinge strijd bij McLaren, waardoor hij achter teamgenoot George Russell en Max Verstappen als derde over de finish kwam. Een knap resultaat voor de pas 18-jarige Italiaan, die de harten van de toeschouwers in Montréal wist te veroveren. Nu jaagt hij op zijn volgende doel: een raceoverwinning.

“Kimi, Kimi, Kimi”, klonk het vanaf de tribunes van het Circuit Gilles Villeneuve. Voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg had moeite om Antonelli te verstaan tijdens de klassieke post race-interviews. “Het was ontzettend stressvol”, lachte Antonelli opgelucht. “Ik had een goede start en bleef daarna in de voorhoede rijden.” In de openingsronde haalde de rookie al kampioenschapsleider Oscar Piastri in.

“Later pushte ik iets te hard toen ik Verstappen wilde inhalen”, grijnsde hij vervolgens. Even leek het erop dat hij de viervoudig wereldkampioen zou passeren. Desgevraagd bevestigde Antonelli dat hij nu mikt op een overwinning in de Formule 1. “Dat is het doel”, besloot hij stralend. “Maar laten we eerlijk zijn, we presteren gewoon heel goed op dit circuit. Hopelijk kunnen we dit momentum wel meenemen naar de volgende races.” Teamgenoot George Russell kwam als eerste over de finish.

