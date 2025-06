Lewis Hamilton is momenteel bij Ferrari bezig met de slechtste seizoenstart uit zijn carrière. De Brit eindigde tijdens de eerste tien Grands Prix niet op het podium, een record voor de zevenvoudig wereldkampioen. Voormalig teamgenoot George Russell weet wel waarom Hamilton maar niet kan aarden bij Ferrari. ‘Alles minder dan een overwinning voelt waarschijnlijk als een mislukking’, legt de Mercedes-coureur uit.

George Russell was tussen 2022 en 2024 drie seizoenen lang de teamgenoot van Lewis Hamilton, totdat de wereldkampioen besloot om naar Ferrari te gaan. Hamiltons keuze voor de Scuderia betaalt zich tot op heden nog niet helemaal uit. De Brit wacht namelijk nog altijd op zijn eerste podiumplaats tijdens een hoofdrace. Hoe kan het dat Hamilton maar niet zijn draai kan vinden bij Ferrari? Russell durft daar wel een verklaring voor te geven.

“Ik denk dat als je zevenvoudig wereldkampioen bent, alles minder dan een overwinning als een mislukking voelt”, legt Russell uit aan de media. “Je pusht jezelf en je team waarschijnlijk meer dan honderd procent om zo meer te bereiken dan mogelijk is, om te proberen deze geweldige resultaten te behalen, maar het is dan juist potentieel contraproductief.”

Russell gaf al eerder aan dat hij zeker verwacht de ‘magie’ van Hamilton weer te zullen zien, omdat hij zelfs in zijn tegenvallende laatste jaren bij Mercedes goede races reed. “Wat ik vorig jaar zag, is dat als hij op zijn best was, hij een echte concurrent voor me was”, vervolgt Russell. “Lewis reed dan geweldig. Dat zagen we vorig jaar in Silverstone, en dit jaar in China.” Hamilton pakte tijdens de afgelopen Britse GP zijn 104e Grand Prix-zege, terwijl hij dit seizoen in China als eerste over de finishlijn reed tijdens de sprintrace.

‘Frustrerend’

Volgens zijn voormalig teamgenoot liggen de tegenvallende resultaten bij Ferrari dan ook niet helemaal aan Hamilton zelf. “Voor ons allemaal is de kans op de overwinning klein, tenzij je op dit moment in de papaja-auto zit”, legt Russell uit over de huidige McLaren-dominantie. “Het is voor ons allemaal frustrerend. Het is frustrerend voor mij, het is frustrerend voor Charles (Leclerc, red.), hij is zo’n geweldige coureur en heeft sinds 2022 geen kans meer gehad op het kampioenschap. Dat is nou eenmaal de aard van deze sport.”

