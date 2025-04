George Russell weet zeker dat Lewis Hamilton gauw weer de oude zal zijn bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen worstelt enorm met wennen aan de SF-25, en kon daarom nog niet de gedroomde resultaten behalen bij het Italiaanse team. Volgens zijn voormalig teamgenoot is het echter een kwestie van tijd voordat ‘de magie van Lewis’ weer te zien zal zijn.

Met 31 punten na vijf races is Lewis Hamilton momenteel zevende in het coureurskampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen staat daarmee achter zijn opvolger bij Mercedes Andrea Kimi Antonelli, en drie plaatsen lager dan voormalig teamgenoot George Russell.

Terwijl critici, waaronder Ralf Schumacher, zich afvragen of Hamilton niet over zijn piek heen is, heeft diezelfde Russell een hele andere mening. “Hij is een zevenvoudig wereldkampioen, heeft enorm veel ervaring en is een geweldige coureur”, verdedigt de Russell de Ferrari-coureur. “We zagen het nog in China. Toen pakte hij polepositie in de sprint, en won hij zonder slag of stoot de race.”

De magie van Lewis

Russell was tussen 2022 en 2024 drie seizoenen lang de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes. De Brit versloeg de zevenvoudig wereldkampioen meermaals in kwalificaties en races, en werd zelfs in 2024 de eerste teamgenoot van Hamilton sinds Nico Rosberg in 2014 die vaker voor dan achter de wereldkampioen kwalificeerde. Toch durft Russell een kleine voorspelling te doen. “Ik weet wat hij kan doen. Ik weet zeker dat wanneer alles op zijn plaats valt, we meer van de magie van Lewis zullen zien.”

