Lewis Hamilton zit helemaal in zak en as na een teleurstellende GP Saoedi-Arabië. De Brit begon als zevende aan de race in Jeddah, en kwam ook op dezelfde plek over de finish. ‘Niets van wat ik deed, werkte’, verzucht Hamilton, die ook gelijk geen hoop meer heeft voor de toekomstige races.

Twee ronden lang leek de oude Lewis Hamilton weer even boven te komen drijven in Jeddah. De zevenvoudig wereldkampioen ging de strijd aan met Lando Norris om de zesde plaats, en maakte daarbij tactisch gebruik van de DRS-zone. Zo deden de twee Britten een aantal rondes lang aan stuivertje wisselen, totdat Norris alsnog aan Hamilton voorbijkwam.

Hamilton kwam vervolgens niet hoger dan een zevende finishplaats, terwijl teamgenoot Charles Leclerc op het podium mocht klimmen. De Ferrari-coureur zit zichtbaar in zak en as na de race. “Ik had gewoon geen grip, en geen goede balans”, verzucht Hamilton bij Formula1.com. “Ik vocht tegen de auto in elke bocht en niets wat ik deed, werkte.” De zevenvoudig wereldkampioen zit er zo doorheen, dat ook de pauze voorafgaand aan de GP Miami geen sprankje hoop biedt. “Dat gaat geen verschil maken.”

Consistentie

Teambaas Frédéric Vasseur heeft echter de hoop nog niet helemaal opgegeven. “Ik heb Lewis heel even gesproken, maar het is echt een moeilijk weekend voor hem geweest”, aldus de Fransman. “Hij was een beetje inconsistent door het weekend heen. Zelfs in de race had hij een goede stint, en een goed eerste deel van de tweede stint.” Voor Vasseur is het doel in ieder geval duidelijk: “We moeten vanaf de vrijdagochtend consistenter zijn, ook tijdens alle ronden in de kwalificatie, om zo in een betere positie te starten. De potentie is er zeker en consistentie is de sleutel voor ons.”

