Naast de doorontwikkeling van de SF-25 is Ferrari inmiddels ook al volop bezig met de ontwikkeling van hun uitdager voor 2026. Het is de eerste keer dat de Scuderia een auto ontwikkelt met de input van Lewis Hamilton, en de Brit heeft wel een wensenlijstje. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt zijn eigen ‘DNA’ in de volgende Ferrari-auto te kunnen verwerken.

Lewis Hamilton heeft alweer een half seizoen als Ferrari-coureur erop zitten, maar de verwachte resultaten blijven nog uit. Behalve succes tijdens de sprintraces, wacht de zevenvoudig wereldkampioen nog op een podiumplaats in het rood. Ook op Silverstone, Hamiltons thuisrace, kwam de Brit net tekort voor een podiumplaats. Er kwam er zo zelfs een einde aan zijn reeks van twaalf opeenvolgende behaalde podiumplaatsen tijdens de Britse GP.

LEES OOK: Steiner wijst de coureur aan die groter is dan zijn team: ‘Alleen hij voldoet aan de eisen’

Hamilton gaf al vaker aan te worstelen met zich aanpassen aan de SF-25. De wereldkampioen hoopt in 2026 eenzelfde lot te vermijden, en wil graag zijn eigen ‘DNA’ in de volgende Ferrari-bolide verwerken. “Charles en het team hebben een manier gevonden om de huidige auto te laten werken. Ik heb alle andere richtingen geprobeerd die zouden moeten werken, maar om wat voor reden dan ook werken ze gewoon niet”, legde Hamilton zijn worstelingen nogmaals uit in Silverstone.

DNA

Hoewel de coureur merkt dat hij wel steeds dichter in de buurt komt van het racetempo van teamgenoot Charles Leclerc, rijdt hij nog altijd niet comfortabel in de SF-25. “Ik werk momenteel met Loïc (Serra, technisch directeur van het chassis, red.) en alle andere jongens in de fabriek om ervoor te zorgen dat de volgende auto ook mijn DNA bevat”, vervolgt Hamilton. “Hopelijk kunnen we er een aantal karakteristieken van mijn wensenlijstje in verwerken.”

LEES OOK: Ferrari komt met upgrades naar GP België: ‘Willen tweede worden’

Plaatsvervangend teambaas Jérôme d’Ambrosio bevestigt inderdaad dat beide coureurs ‘veelal dezelfde verzoeken’ indienen voor de auto van volgend jaar. “We luisteren naar de input van alle twee de coureurs”, vertelt de Belg. “Natuurlijk draait een deel van de ontwikkeling gewoon om het leveren van een pakket dat downforce en prestaties maximaliseert. Maar er kan ook veel worden gedaan om de coureurs de juiste hulpmiddelen te geven om hun werk goed te kunnen doen en om ervoor te zorgen dat ze de auto zoveel mogelijk kunnen aanpassen aan hun rijstijl.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.