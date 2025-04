Lewis Hamilton behaalt nog steeds niet de gedroomde resultaten als coureur voor Ferrari. Behalve een sprintzege in China valt het eerste seizoen bij de Scuderia vooralsnog tegen voor de Brit. Hamilton zegt zelf dat dat komt omdat hij de SF-25 nog niet volledig begrijpt, en daarvoor eigenlijk een ‘hersentransplantatie’ moet hebben.

Behalve zijn sprintzege in China, kende Lewis Hamilton tijdens zijn eerste seizoen als Ferrari-coureur tot nu toe maar weinig hoogtepunten. De Brit moet tijdens elke race teamgenoot Charles Leclerc voor zich dulden, en kan nog niet echt meekomen met de voorhoede. Volgens Hamilton zelf komt dat omdat de SF-25 nog steeds als iets ‘buitenaards’ voor hem voelt.

LEES OOK: Williams ontmoedigt Sainz om met Hamilton te vechten: ‘Kostten ons in Bahrein punten’

Hamilton is dan ook duidelijk met zijn antwoord op de vraag wat hij precies nodig heeft om de Ferrari-bolide wel helemaal te begrijpen. “Een hersentransplantatie”, reageert de wereldkampioen na de kwalificatie in Jeddah. “Het is niet het einde van de wereld, maar ik kan nog lang niet het maximale uit de bolide halen”, vervolgt de Brit. “Twee tienden verliezen in de laatste sector, drie tienden in de eerste sector, en een tiende in de middelste sector. Het is gewoon niet goed genoeg. Ik werk hard, maar het komt mij gewoon niet aanwaaien.”

Ferrari-top niet blij

Hamilton hint er vervolgens zelfs op dat de Ferrari-top niet blij is met zijn resultaten. “Ik moet gewoon blijven ademhalen. Maar ik weet dat de fans niet blij zijn. Ik weet zeker dat het team ook niet blij is, en de bazen. Ik ben zelf ook niet blij met mijn resultaten. Alles wat ik nu kan doen is blijven doorgaan en in mezelf blijven geloven. Ik blijf positief en hard werken.”

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.