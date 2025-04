Williams-teambaas James Vowles heeft liever niet dat Carlos Sainz weer zo hard het gevecht aangaat met Lewis Hamilton in Jeddah. De Williams-coureur kwalificeerde voor de tweede keer op rij vlak voor de Brit, maar in Bahrein resulteerde het daarop volgende gevecht tussen de twee in minder punten voor Williams.

Carlos Sainz heeft zich voor de tweede keer op rij één plek voor Lewis Hamilton gekwalificeerd. De Madrileen mag in Jeddah vanaf plek zes vertrekken, terwijl zijn opvolger bij Ferrari vanaf plaats zeven de race aanvangt. Williams-teambaas James Vowles is maar wat blij met de beste startpositie van Sainz sinds de Spanjaard het Britse team kwam versterken.

“Ik ben ontzettend trots op de vooruitgang van Carlos”, vertelt Vowles aan Formula1.com. “Het was geweldig om hem over de radio te horen. Helemaal in controle, goed samenwerkend met het team en met de beste strategie om hem zo hoog mogelijk te laten kwalificeren. Het was een briljante ronde. Ze wonnen tijd in de eerste drie bochten.”

‘Oppassen voor Lewis’

Tijdens de race in Bahrein probeerde Sainz uit alle macht zijn positie niet aan Hamilton te geven, waardoor zijn banden eraan gingen. Vowles ziet daarom in Jeddah liever niet dat de Spanjaard weer zo hard het gevecht aangaat met de zevenvoudig wereldkampioen. “Carlos zei dit zelf ook, maar we moeten een beetje oppassen voor Lewis”, aldus de Williams-teambaas. “We kunnen wel hoog kwalificeren, maar we zijn betreffende het racetempo nog langzamer dan de topteams.”

“Dus ik denk dat we van Bahrein hebben geleerd dat het geweldig was om met Ferrari te racen, maar het kostten ons uiteindelijk wel punten”, concludeert Vowles. Of Sainz het Hamilton inderdaad makkelijker gaat maken in Jeddah, gaan we zien.

