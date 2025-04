Carlos Sainz baalt opnieuw van een puntloze race. De Spanjaard kwalificeerde zich knap als achtste voor de GP van Bahrein, maar een hevig gevecht met Yuki Tsunoda kostte hem uiteindelijk zijn race. Na afloop bekritiseerde hij de rijstijl van zijn Japanse concurrent, die volgens Sainz in dit geval over de schreef ging. Tsunoda kwam uiteindelijk als negende over de streep – zijn eerste puntenfinish voor Red Bull.

In de tweede fase van de GP van Bahrein kreeg Carlos Sainz het aan de stok met Yuki Tsunoda. Na een tijdje wedijveren kwam het tot een botsing, waarbij Sainz flinke schade opliep aan zijn rechter-sidepod. Met een gapend gat in zijn carrosserie moest hij het strijdtoneel voortijdig verlaten. “Hij (Tsunoda, red.) raakte de controle over de auto kwijt, en dat kostte me de race,” vatte een teleurgestelde Sainz samen tegenover de media.

Alpine maakt inhaalslag

“Tegelijkertijd, als ik naar de onboard kijk, is het ook een soort race-incident,” vervolgde hij. “Uiteindelijk kost een gebrek aan controle van zijn kant mij de race. Als ik Tsunoda was, begrijp ik natuurlijk dat je geen straf wilt. Daarom was het een lastige kwestie, maar het kwam me deze keer wel duur te staan. Ik vis in dezen achter het net – het is wat het is.” Sainz kreeg later zelf nog een straf van tien seconden omdat hij Kimi Antonelli van de baan zou hebben geduwd. Het kon de Williams-coureur weinig schelen; hij wist al dat hij zou uitvallen.

LEES OOK: Buitenlandse media smullen van GP Bahrein: ‘Perfecte Piastri, beschamende Norris’

“Het was een goede kwalificatie, een goede start,” vatte Sainz samen. “Ik heb nu al een paar goede starts op rij gehad met deze auto. Daarbij was het tempo ook redelijk, al was Alpine dit weekend te snel voor ons. Als je de beste acht auto’s neemt – te weten McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes – plus twee Alpines, dan zijn de eerste tien posities vergeven. Zo vecht ik op P11 en P10 voor mijn leven. We waren gewoon net niet snel genoeg. We zijn wel op de goede weg, dus hopelijk komt het binnenkort wat meer samen.”

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.