Yuki Tsunoda heeft voor een hilarisch moment gezorgd tijdens de promotie van de nieuwe Formule 1-film F1 in New York. De Red Bull-coureur, die samen met andere F1-sterren aanwezig was bij de première, had niet door dat hij werd aangesproken door niemand minder dan Hollywood-legende Brad Pitt.

“Toen ik het hotel verliet, riep iemand van achteren ‘Yuki, Yuki’”, vertelde de Japanse coureur in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg. “Ik dacht dat het gewoon een willekeurige fan was. Maar toen ik me omdraaide, was het Brad Pitt. Hij kwam naar me toe en zei: ‘Hallo’. Hij is echt een grappige vent.”

Brad Pitt speelt de hoofdrol in F1, een nieuwe Hollywoodfilm over de koningsklasse. De Oscarwinnaar kruipt in de huid van Sonny Hayes, een voormalig Formule 1-coureur die uit zijn pensioen wordt gehaald om een noodlijdend team nieuw leven in te blazen. De film, mede geproduceerd door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, moet Formule 1 op spectaculaire wijze naar het grote doek brengen.

Voor Tsunoda, inmiddels 25 jaar oud, was het een onverwachte en komische ontmoeting met de filmster. “Ik had hem gewoon niet herkend. Misschien moet ik toch wat meer films gaan kijken”, grapte hij.

De film F1 draait sinds afgelopen week in de Nederlandse bioscopen.

