Oscar Piastri won zondag op dominante wijze de GP van Bahrein. Het was een mooie afsluiting van zijn jubileumweekend in de Formule 1 – de Australiër reed in Sakhir immers zijn vijftigste Grand Prix. Waar Piastri’s optreden de perfectie benaderde, blunderde teamgenoot Lando Norris. De Brit maakte vanaf zijn teleurstellende zesde startplek nog een aantal plaatsen goed, maar een één-tweetje bleef uit. Dit is wat buitenlandse media over de race in Bahrein schreven.

De Franse sportkrant L’Équipe was er snel bij om Lando Norris te bekritiseren vanwege zijn prestaties van het afgelopen weekend. “Was het beter om de overwinning van een toekomstige wereldkampioen te zien, of het beschamende gedrag van iemand die ervan droomt om de titel te winnen?” doelde de redacteur op het feit dat het laatste rondje van Piastri niet werd uitgezonden. De camera’s volgden juist Lando Norris, die er niet in slaagde om George Russell (P2) voorbij te steken. “Het was beter om die show uit te zenden – zelfs als die rommelig was, bijzonder rommelig, door Norris – in plaats van de trieste en saaie demonstratie van Piastri, waarin alleen de ijzige perfectie doorschemerde.”

De afgelopen jaren staken buitenlandse media na een race vaak de loftrompet over Max Verstappen, maar na de GP van Bahrein is de Nederlander niet de belangrijkste coureur. Ook bij onze oosterburen gaat de meeste aandacht uit naar het onderlinge gevecht bij McLaren. “Het duel tussen de twee McLaren-coureurs is officieel gestart,” kopte BILD. Aan de crisis bij Red Bull wordt nauwelijks aandacht besteed. “Max Verstappen klikt over zijn titelrivaal,” wordt er nog wel geschreven. De regerend wereldkampioen was de eerste die meldde dat Norris verkeerd in zijn startvak stond. De Brit kreeg later een tijdstraf van vijf seconden opgelegd.

‘Ferrari tegen de rest’

De Italianen van La Gazzetta dello Sport keken – uiteraard – ook naar de beide Ferrari’s, die zich in Bahrein konden mengen in de strijd om het podium. “Het is Ferrari tegen de rest,” staat er in de roze sportkrant. “Charles Leclerc mocht vanaf de eerste startrij vertrekken. Na een seizoenstart die hij snel wil vergeten, had hij eindelijk wat te vieren. Hij beseft echter ook dat de McLarens hier in Bahrein ongrijpbaar zijn. Aan de andere kant van de garage heeft Lewis Hamilton moeite om de juiste richting te vinden – iets wat Leclerc de laatste tijd juist wél lijkt te lukken.”

“Oscar Piastri pakte de pole en leek geen concurrentie te hebben,” vervolgt het verslag. “De eerste startplek blijkt uiteindelijk van grote waarde te zijn in de strijd om het kampioenschap. Voor teamgenoot Lando Norris werd het immers een teleurstellende race. Hij lijkt de opmerkingen van de concurrentie over de sterke McLaren-bolide steeds minder leuk te vinden – en dat terwijl zijn teamgenoot de groei van vorig jaar gewoon doorzet…”

Ook in de Britse Daily Mail slaat het gevecht tussen Lando Norris en Oscar Piastri de klok. De redacteur van dienst vraagt zich hardop af of Norris al bezwijkt onder de druk. Als voorbeeld noemt hij de fout bij de start van de race. “Die fout onderstreepte de zorgen die vorig jaar ook speelden, toen hij de beslissende momenten miste waarop hij Max Verstappen knock-out had kunnen slaan en zo de titel had kunnen winnen.” Ook bij de Britten is er verder weinig aandacht voor de huidige wereldkampioen. “Elders een vreselijke dag voor Verstappen; er is genoeg werk te doen bij Red Bull. Hij voelt misschien de druk om alles uit zijn inferieure machine te halen, maar blijft daarbij keihard.”

