Charles Leclerc zag Lando Norris aan de horizon verdwijnen in Bahrein. De Monegask kon lange tijd in de slotfase van de race de Brit nog achter zich houden, totdat in ronde 52 de McLaren-coureur toch aan Leclerc voorbijkwam. De Ferrari-coureur had vervolgens niet het tempo om te counteren, en zag Norris aan de horizon verdwijnen.

De Ferrari’s besloten voor een andere strategie te gaan dan de rest van het veld in Bahrein, en Charles Leclerc startte vanaf plek twee op de mediumband. De Monegask werd meteen door George Russell, die op de zachte band stond, ingehaald. Ferrari’s strategie begon halverwege de race echter wel zijn vruchten af te werpen, en de Monegask vocht zich weer terug naar de derde plek. Leclerc moest vervolgens de opmars van Norris zien te stuiten, maar dat lukte niet. De Ferrari-coureur eindigde als vierde.

“Ik was gewoon niet snel genoeg”, verzucht Leclerc na de race. “Toen we uiteindelijk op gelijke voet stonden met iedereen om ons heen in de slotfase, hadden we gewoon geen tempo. Net als aan het begin van de race. En als het tempo er niet is, dan maakt de strategie niet meer uit. Dan doe je het altijd fout. We zijn gewoon niet snel genoeg.”

Tijdens de Grand Prix was er nog een moment waarop Leclerc en zijn ingenieur Bryan Bozzi discussieerden over of ‘Plan B’ of ‘Plan Delta’ de beste keuze was. Uiteindelijk heeft Ferrari volgens de Monegask voor de juiste strategie gekozen. “We hebben het juiste gedaan, vooral gezien de safety car”, vervolgt Leclerc. “Niemand wist dat er een safety car zou komen in de tweede helft van de race, maar uiteindelijk was de keuze voor twee pitstops goed.”

Meer upgrades nodig

Ferrari nam een nieuwe vloer mee om de SF-25 zo te verbeteren voor de GP Bahrein, maar volgens Leclerc is er nog steeds veel werk aan de winkel. “We hebben meer downforce en meer grip nodig. Ik heb vooral meer grip nodig om sneller door de bochten te kunnen gaan. Tijdens de kwalificatie maakt dat niet zoveel uit, maar in de race betekent geen grip meer degradatie. Uiteindelijk zullen we wel een oplossing vinden, maar wanneer dat is, weet ik niet.”

