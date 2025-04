Oscar Piastri onderstreept zijn titelambities met een dominante zege in Bahrein. Teamgenoot Lando Norris, gestart vanaf de zesde positie, moet genoegen nemen met de derde plaats. Hij behoudt echter wel zijn koppositie in het kampioenschap, terwijl Max Verstappen één plek zakt. Bekijk hier een overzicht van de stand in het rijderskampioenschap na vier races.

Coureur Team Punten 1 Lando Norris McLaren 77 2 Oscar Piastri McLaren 74 3 Max Verstappen Red Bull 69 4 George Russell Mercedes 63 5 Charles Leclerc Ferrari 32 6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 30 7 Lewis Hamilton Ferrari 25 8 Alexander Albon Williams 18 9 Esteban Ocon Haas 14 10 Lance Stroll Aston Martin 10 11 Pierre Gasly Alpine 6 12 Nico Hülkenberg Sauber 6 13 Oliver Bearman Haas 6 14 Yuki Tsunoda Racing Bulls/Red Bull 5 15 Isack Hadjar Racing Bulls 4 16 Carlos Sainz Williams 1 17 Fernando Alonso Aston Martin 0 18 Liam Lawson Red Bull/Racing Bulls 0 19 Jack Doohan Alpine 0 20 Gabriel Bortoleto Sauber 0

