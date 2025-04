Oscar Piastri heeft zondagavond in Bahrein overtuigend zijn tweede zege (na China) van het seizoen behaald. De Australiër van McLaren komt vanaf pole position geen moment serieus in de problemen. Mercedes-coureur George Russell eindigt op ruim vijftien seconden als tweede, vlak voor Piastri’s teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen beleeft in zijn RB21 een zeer moeizame race en komt niet verder dan de zesde plaats.

Hierbij, de GP van Bahrein in vogelvlucht:

RONDE 1/57: Bij een temperatuur van ‘slechts’ 27 graden beleeft Oscar Piastri vanaf pole een foutloze start. Datzelfde geldt voor zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, die van P6 meteen drie plekken wint en zich nestelt achter George Russell. Max Verstappen verliest één positie en rijdt na de eerste doorkomst in achtste positie.

RONDE 5/57: Max Verstappen passeert Williams-coureur Carlos Sainz en rukt op naar P7, nog wel achter Antonelloi. Beelden laten zien dat Norris ( op P3) bij de start voor zijn vak staat geparkeerd. Een tijdstraf is aanstaande. Ondertussen leidt Piastri soeverein met ruim twee seconden voorsprong op Russel.

RONDE 8/57: Norris krijgt een tijdstraf van vijf seconden voor zijn valse start, in te lossen bij zijn eerste pitstop. Hamilton en Sainz zijn in een adembenemend gevecht verwikkeld om P8, met Hamilton voorlopig als winnaar.

RONDE 11/57: Norris komt naar binnen voor zijn eerste pitstop en pakt de vijf seconden extra. Dat geldt ook voor Verstappen, die een slechte stop heeft van 4,7 seconden doordat het licht voor hem op rood blijft staan. Norris terug in P13 op de baan, Verstappen – op harde banden – als zeventiende.

Afwijkende strategie

RONDE 17/57: Charles Leclerc en Lewis Hamilton leiden namens Ferrari de race, met dank aan een afwijkende strategie (op mediums gestart). Daarachter: Oscar Piastri, George Russell en Lando Norris die wel al gestopt zijn. Verstappen op P8, hij zit enigszins klem achter de Haas van Ocon,

RONDE 20/57: Antonelli passeert Max Verstappen op P7, die klaagt over te weinig grip en niet functionerende remmen. Ondertussen dringt achter hem ook Jack Doohan namens Alpine aan. Top-acht nu: Piastri, Russell, Norris, Leclerc, Gasly, Ocon, Antonelli en Verstappen.

RONDE 25/57: Veel duels op de baan. Met name de Ferrari’s doen het goed op de mediums. Charles Leclerc gaat buitenom bij Norris en pakt P3, achter leider Piastri en Russell. Hamilton rijdt immiddels op P7.

RONDE 27/57: Weer een mislukte pitstop (6,2 seconden!) voor Max Verstappen! Hij kiest voor mediums en keert in laatste positie terug op de baan, achter de Stake-bolide van Gabriel Bortoleto.

Safetycar vanwege brokstukken

RONDE 32/57: Safetycar vanwege brokstukken op de baan na een touché tussen Tsunoda en Sainz. De leiders in de wedstrijd komen allen naar binnen voor een gratis pitstop, Verstappen is net binnen geweest en blijft buiten. Top-acht: Piastri, Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Gasly, Ocon, Verstappen.

RONDE 37/57: Bij de hervatting van de race is Piastri goed weg. Zijn teamgenoot Norris is in gevecht verwikkeld met de Ferrari’s van Leclerc en Hamilton. Norris weet Hamilton achter zich te houden, maar geraakt buiten de baan en geeft even later zijn positie terug aan de zevenvoudig wereldkampioen. Verstappen op P7.

RONDE 47/57: Tien ronden voor de finish leidt Piastri nog steeds, met een soevereine marge ten opzichte van Russell. Verstappen nog altijd op P7, achter de Alpine van Pierre Gasly die door de viervoudig wereldkampioen niet binnen te hengelen blijkt.

Norris rukt op naar P3

RONDE 52/57: Lando Norris rijdt een lastige race, maar dit doet hij goed: de Brit gaat buitenom voorbij aan Leclerc en rukt op naar P3. Ondertussen hebben Leclerc en Russell problemen met hun DRS-systeem.

RONDE 57/57: Oscar Piastri boekt in Bahrein de vierde overwinning van zijn carrière, voor respectievelijk George Russell en WK-leider Lando Norris. Max Verstappen eindigt teleurstellend als zesde. Hij passeert in de slotronde nog wel knap Pierre Gasly. Meer zit er voor de Nederlander niet in. Pijnlijk is wel dat de regie van de Formule 1 de finish van Piastri mist.

Top-10: Piastri, Russell, Norris, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Gasly, Ocon, Tsunoda, Bearman.

De volgende race is komend weekend in Jeddah: de GP van Saoedi-Arabië.

Uitslagen

