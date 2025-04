Pierre Gasly blikt nog één keer terug op een uitstekend raceweekend in Bahrein. De Fransman mocht voor Lando Norris en Max Verstappen aan de Grand Prix beginnen, na een geweldige kwalificatie op de zaterdag. Een etmaal later zag Gasly wel hoe Verstappen in de laatste ronde nog aan hem voorbijkwam. ‘Ik haat het om een plek te verliezen in de laatste ronde’, geeft de Alpine-coureur eerlijk toe. Toch kijkt Gasly verder vooral positief terug op de GP Bahrein.

Een jaar geleden stond Alpine er heel anders voor tijdens de GP Bahrein. De Franse renstal reed begin 2024 nog achter in het veld rond, en Pierre Gasly en toenmalig teamgenoot Esteban Ocon eindigden op respectievelijk de achttiende en zeventiende plaats. Het is daardoor een extra knappe prestatie van de Franse renstal dat Gasly een jaar later Max Verstappen kon uitdagen tijdens dezelfde Grand Prix.

“Vorig jaar bereikte we echt een dieptepunt”, blikt Gasly terug. “Max zette ons halverwege de race zelfs op een ronde.” De Fransman pakte een jaar na Alpine’s dieptepunt de vierde startplek in Bahrein, en stond hiermee voor Lando Norris en Max Verstappen op de startgrid. Gasly’s tactiek was om een ‘doorn in het oog te zijn’ voor de twee coureurs tijdens de Bahreinse race, maar moest toch toezien hoe Verstappen hem in de laatste ronde inhaalde.

Gemengde gevoelens

“Toen ik over de finishlijn reed, deed ik dat met gemengde gevoelens. Ik haat het namelijk om een plek te verliezen in de laatste ronde, zeker nadat ik zo hard had gewerkt tijdens de laatste twintig rondes om Max achter me te houden”, verzucht de Alpine-coureur. Toch is Gasly blij met zijn eerste puntenfinish van het jaar.

“Het laat zien hoe goed weekend we hadden als team. De auto was competitief, de kwalificatie en race waren geweldig, net zoals de strategie en pitstops. Ook al verloren we een positie aan Lewis (Hamilton, red.) vanwege de safety car, het was een positief weekend.” Gasly hoopt dat Alpine gauw kan ontdekken waar de goede prestaties in Bahrein precies vandaan kwamen, om zo het trucje op andere circuits te herhalen.

