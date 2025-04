Pierre Gasly verbaasde vriend en vijand met zijn op vier na snelste tijd tijdens de kwalificatie in Bahrein. De Fransman begint, mede dankzij de gridstraf van Andrea Kimi Antonelli, als vierde aan de woestijnrace, en hoopt vooral een ‘doorn in het oog’ te kunnen zijn voor de topteams, waaronder Red Bull en McLaren.

Terwijl alle aandacht ging naar de polepositie van Oscar Piastri en de teleurstellende kwalificatie van Lando Norris en Max Verstappen, pakte Pierre Gasly onverwacht de vijfde plek op de startgrid in Bahrein. De Fransman mag de Grand Prix zelfs als vierde starten, dankzij de gridstraf van Mercedes’ Kimi Antonelli. Gasly kon tijdens de eerste drie Grands Prix van het jaar nog niet echt indruk maken, maar krijgt in Bahrein nu de kans om dat wel te doen.

De Alpine-coureur onthult voorafgaand aan de race zijn tactiek. “Als we af en toe een doorn in het oog kunnen zijn voor de topteams, dan is dat geweldig”, grapte Gasly tegen Sky Sports F1. De Fransman legt vervolgens op serieuze toon uit hoe het kwam dat hij in de top-vijf kwalificeerde. “De omstandigheden waren goed voor ons, en het laat zien dat we echt goede potentie hebben. De auto was indrukwekkend en de grip voor was goed. Drie tienden langzamer dan polepositie is te gek.”

Geen strijd met Norris en Verstappen

Denkt Gasly dat hij zijn goede kwalificatieresultaat dan ook in een goed raceresultaat kan omzetten? “We hebben wel wat snelle jongens achter ons”, aarzelt de coureur. Zowel Lando Norris als Max Verstappen begint achter Gasly aan de race. “Lando en Max mogen tijdens de eerste rondes met elkaar de strijd aangaan en mij daar buiten laten. Daar ga ik echt niet aan meedoen.”

