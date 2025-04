Ondanks een teleurstellende seizoensstart blijft Pierre Gasly geloven in de potentie van Alpine. Het Franse team wist in de eerste drie races van 2025 geen enkel punt te scoren, maar volgens Gasly hoeft er maar weinig te gebeuren voordat het team aansluiting vindt bij de top tien. Vorig jaar krabbelde het team ook terug van een grote achterstand en tekende het in Brazilië nog voor een dubbel podium.

Het team van Alpine staat na drie Grands Prix puntloos onderaan in het constructeurskampioenschap. De Alpine A525 bleek in Australië, China en Japan simpelweg niet competitief genoeg. De elfde plaats van Pierre Gasly in Melbourne is tot nu toe het beste resultaat voor het team, terwijl teamgenoot Jack Doohan – die zijn debuutseizoen moeizaam is begonnen – nog niet verder kwam dan de dertiende plek. De Australiër staat bovendien onder grote druk van reservecoureur Franco Colapinto; de voormalig Williams-rijder testte tijdens het raceweekend in Suzuka al met oude Alpine-bolides.

Lichtpuntjes voor Alpine

De situatie doet denken aan vorig jaar, toen Alpine pas in Miami – de zesde race van het seizoen – de eerste punten wist te scoren. Toch heerst er dit keer geen complete paniek in Enstone. Zo ziet Pierre Gasly lichtpuntjes voor Alpine. “We hebben nog werk te doen, maar het voelt niet alsof we er mijlenver naast zitten,” verklaarde hij na afloop van de Grand Prix in Suzuka. “Uiteindelijk missen we net dat beetje tempo om in de top tien te eindigen. Het zit er niet ver vanaf.”

Wat betreft het weekend in Japan was Gasly niet geheel ontevreden. Waar hij zich als elfde kwalificeerde, kwam hij uiteindelijk als dertiende over de eindstreep. “Ik deed echt alles wat ik kon vanuit de auto,” verzuchtte hij. “Het was niet onze dag, maar er zijn dingen die we kunnen analyseren en verbeteren.” Het volgende hoofdstuk in deze eerste triple header van het seizoen is de GP van Bahrein. Tijdens de wintertests verraste Alpine op het Bahrain International Circuit – met name Gasly zat de grote topteams ogenschijnlijk op de hielen.

“Het is goed om te resetten na drie zware weekenden,” doelde Gasly op de afgelopen seizoensstart. “Bovendien is Bahrein een circuit dat we goed kennen. We racen volgend weekend alweer, dus we krijgen meteen een nieuwe kans om punten te scoren,” besloot hij optimistisch.

