Dat Alpine-coureur Jack Doohan moet vrezen voor zijn stoeltje, was al voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen bekend. Met het aantrekken van reservecoureur Franco Colapinto voerde topadviseur Flavio Briatore de druk flink op voor de jonge Australiër. Na een teleurstellend weekend in Suzuka lijkt een vroegtijdige exit dichterbij dan ooit. Terwijl Colapinto al test met oude Alpine-bolides, krijgt Doohan de wind van voren.

Vlak na de GP van Japan kwamen er beelden naar buiten van Franco Colapinto op het circuit van Monza. De Argentijn testte met de A523 als onderdeel van het TCP-programma. Een teken aan de wand dat Jack Doohan vroeg of laat het veld moet ruimen? Volgens analist en voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher wel. Mede dankzij de harde klapper van Doohan in de tweede vrije training, en zijn weinig verheffende race op zondag, zou het binnenkort einde oefening zijn voor de Australiër.

‘Te veel fouten, te weinig snelheid’

“Hij (Jack Doohan, red.) wordt onder druk gezet door zijn eigen team, maar ook door zijn rijgedrag”, aldus Schumacher. “Hij maakt te veel fouten en heeft te weinig snelheid.” De Duitser wees ook op de eerste trainingssessie, waarin Doohan werd vervangen door reservecoureur en WEC-kampioen Ryo Hirakawa. “Hirakawa deed niet onder voor Pierre Gasly”, lichtte Schumacher toe. “Terwijl Doohan, toen hij eenmaal in de auto stapte, meteen een catastrofale fout maakte.”

“Dat zal vanuit het teamperspectief worden geanalyseerd”, besloot Schumacher. “Op dit moment is hij gewoon overweldigd door de situatie. Het team gaat ongetwijfeld met hem om de tafel zitten – ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Het is niet zeker dat Jack Doohan aan de volgende race meedoet.” Met Colapinto in de gelederen heeft Alpine al een bekwame vervanger in huis. De jonge Argentijn gooide vorig jaar al hoge ogen namens Williams, al waren ook hem een aantal pijnlijke crashes niet vreemd. Eén ding is zeker; hij brengt hoe dan ook geld in het laatje. De lucratieve Zuid-Amerikaanse markt was in 2024 al in de ban van Colapinto.

