Reservecoureur Ryo Hirakawa voegt zich vanaf heden bij het Formule 1-team van Haas. De Japanner zat de afgelopen drie maanden op de bank bij Alpine, nadat hij eerder onder contract stond bij McLaren. In Japan kroop de 31-jarige Le Mans-winnaar tijdens de eerste vrije training nog achter het stuur van Jack Doohans auto. In Bahrein neemt Hirakawa voor het eerst een trainingssessie met Haas voor zijn rekening.

De nieuwe regels omtrent trainingssessies bepalen dat alle Formule 1-teams vier keer per jaar een rookie in de auto moeten zetten. Haas meldt dat het Ryo Hirakawa wil inzetten om aan deze eis te voldoen, te beginnen bij de GP van Bahrein. Later dit jaar zal de Japanner ook in actie komen tijdens de eerste trainingen in Spanje, Mexico en Abu Dhabi. In Bahrein moet Oliver Bearman plaatsmaken voor de nieuwste aanwinst van Haas; in Barcelona en Abu Dhabi staat Esteban Ocon zijn auto af.

De samenwerking tussen Haas en Ryo Hirakawa is weinig verrassend. De Amerikaanse renstal heeft met Ayao Komatsu een Japanse teambaas en onderhoudt sinds vorig jaar een technisch partnerschap met Toyota. De 31-jarige Hirakawa rijdt momenteel in de Toyota GR010 Hybrid in de hypercar-klasse van het WEC-kampioenschap.

‘Kan niet wachten’

“Ik ben verheugd om me bij het Formule 1-team van Haas te voegen”, reageerde Hirakawa in een officieel persbericht. “Ik waardeer deze kans en kijk er echt naar uit om samen met het team aan een nieuwe reis te beginnen. Tijdens de eerste vrije training in Bahrein kom ik voor het eerst in actie – het is geweldig om twee raceweekenden achter elkaar uit te komen in de Formule 1, dus ik kan niet wachten.”

Ryo Hirakawa sloot zich in januari aan bij Alpine als test- en reservecoureur, na één jaar onder de hoede van McLaren. Nu hij doorschuift naar het team van Haas, vertrouwt Alpine op Formule 2-vedetten Paul Aron, Franco Colapinto en Kush Maini. “Het is geweldig om Ryo te verwelkomen in het team”, aldus teambaas Ayao Komatsu. “Het zal het team goed doen om hem op vier verschillende circuits wat tijd op de baan te geven.”

