Het weekend op Suzuka is wederom niet eentje voor Ferrari om over naar huis te schrijven. Hoewel Charles Leclerc in vergelijking met de GP China een plaatsje hoger eindigde in Japan, moet Ferrari volgens de teambaas nog ‘overal verbeteren’. Dat is vooral het geval voor de kwalificaties, die volgens Vasseur steeds crucialer zijn voor het behalen van een goed raceresultaat.

Heel veel verandering vond er tijdens de race in Suzuka niet plaats binnen de top-tien. Van de tien beste coureurs op het Japanse circuit finishte namelijk acht op precies dezelfde plek als waarop ze de race waren gestart. Alleen Lewis Hamilton kon Isack Hadjar inhalen, waardoor de Brit een plaatsje hoger eindigde dan zijn achtste startplek. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur waarschuwt dat het Fomule 1-seizoen dreigt een ‘kwalificatiekampioenschap’ te worden.

LEES OOK: Hadjar rijdt voor het eerst in de punten: ‘Jammer dat Lewis aan mij voorbijkwam’

“De kwalificatie is altijd cruciaal voor de uiteindelijke raceresultaten”, vertelt de Ferrari-teambaas aan Autosport. “Hoe kleiner het gat is tussen auto’s, hoe meer dat inderdaad zo is. Je vecht niet alleen maar met de coureur die voor je rijdt. Het wordt dus waarschijnlijk wel een kwalificatiekampioenschap.”

Vasseur houdt vertrouwen

Het lijkt er in ieder geval nog niet op dat Ferrari echt serieus aan dat kampioenschap mee kan doen, nadat de Scuderia op Suzuka niet hoger kwam dan een vierde en zevende plek voor respectievelijk Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Vasseur geeft toe dat Ferrari ‘overal moet verbeteren’ om betere resultaten te behalen. “We hebben ten minste wel een stap vooruit gezet vergeleken met het vorige raceweekend (in China, red.). Het is geen ideale start van het seizoen, maar het seizoen is nog lang. We hebben nog 21 races te gaan.”

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.