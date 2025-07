Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur deelt zijn mening over de zelfkritiek van Charles Leclerc en de neiging van de Monegask om zichzelf gauw de schuld te geven van crashes en andere tegenvallende resultaten. Volgens de Fransman is het één van de sterkste punten van de Ferrari-coureur, maar heeft hij ook wel eens de neiging om ‘veel te veel’ zichzelf de schuld te geven.

“De moeilijkste race uit mijn carrière”, zo noemde Charles Leclerc de GP Groot-Brittannië. Er zat op de zondag op Silverstone niet meer in dan een veertiende plaats voor de Monegask, zijn laagste finishplaats van het seizoen. Een etmaal voor het teleurstellende raceresultaat ging ook al een opvallende tirade van de Ferrari-coureur viraal. “Ik ben zo ontzettend slecht”, klonk het over de boordradio nadat Leclerc zich als zesde had gekwalificeerd.

Het is niet de eerste keer dat Leclerc zich zo kritisch uit over zijn eigen prestaties. In een eerder viraal gaande video uit 2019 was de Monegask ook al niet mals op zichzelf. “Ik ben dom”, klonk het over de boordradio nadat Leclerc op het stratencircuit van Bakoe in de barrières was gereden.

Sterkte- en zwaktepunt

“Al tien jaar lang is één van de kwaliteiten van Charles dat hij zichzelf de schuld kan geven, maar soms geeft hij zichzelf veel te veel de schuld”, legde teambaas Frédéric Vasseur uit in Silverstone. Volgens de Fransman is Leclercs zelfreflectie daardoor zowel een sterkte- als zwaktepunt. “Als team waardeer ik het enorm dat coureurs kunnen zeggen: ‘Oké, mijn fout’. Het is positief, want het stuurt het team dan niet de verkeerde kant op. Coureurs zijn nou eenmaal mensen. Ze maken fouten, net als iedereen, en het is goed als coureurs dat kunnen toegeven.”

Leclerc gaf eerder al aan dit jaar erg te worstelen met de SF-25 tijdens kwalificaties. Vasseur denkt dat een verschuiving van de focus naar de prestaties op zondag een factor kan zijn. “Charles heeft echt een stap voorwaarts gezet qua racetempo, misschien ook met de set-up van de auto, maar hierdoor wordt de kwalificatie moeilijker. Maar ik herinner me nog goed dat we twee jaar geleden tegen hem zeiden: ‘Charles, we scoren punten op zondag, laten we ons meer focussen op zondag’.”

