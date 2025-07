Het is een verzameling waar het steigerende paard de hik van krijgt: op de zolder van Gerard van der Heijden staan ruim 6300 Ferrari-schaalmodellen. En met een Ferrari als trouwauto en een zoon vernoemd naar Nigel Mansell, sleurt hij ook zijn gezin op volle snelheid mee in de rode verzamelwoede. “Iedere gek heeft z’n gebrek.”

De liefde van Gerard van der Heijden (62) voor Ferrari komt binnen pas echt tot uiting. In de woonkamer is daar niets van terug te zien. Twee trappen omhoog naar de nok van het huis, in de museumachtige zolderkamer, des te meer. Daar staan ze: Ferrari’s in overvloed. In alle soorten en maten – behalve op ware grootte –, keurig gesorteerd, stofvrij en achter glas.

‘Achter elke auto schuilt een verhaal’

Van der Heijden wijst het ene model na het andere aan en raakt niet uitgepraat. “Achter elke auto schuilt een verhaal”, verklaart hij zijn enthousiasme. “En die kleur, die zegt alles. Het is herkenbaar en straalt iets uit.”

Hij pakt een klein, rood wagentje beet. Gemaakt van staal, omhuld in een verpakking die niet veel groter is dan een luciferdoosje. Belangrijk om te bewaren, bij voorkeur in goede staat, want dat verhoogt de waarde, zo verzekert Van der Heijden. Het gaat om de ‘Haaienbek’, oftewel de F1 Sharknose 156. Zijn allereerste schaalmodel, een aankoop van nog geen gulden. “Daar ben ik altijd heel zuinig op geweest. Als kleine jongen hielp ik mijn oma met boodschappen doen. Dan kreeg ik een gulden, waarmee ik Matchbox-autootjes van drie kwartjes kocht. Langzaamaan had ik een hele verzameling en koos ik de autootjes uit die ik het mooist vond. Zo ontstond mijn passie voor Ferrari.”

