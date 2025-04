Isack Hadjar heeft tijdens de race op Suzuka zijn eerste punten gepakt. De rookie kon zijn zevende startplek niet verzilveren, dankzij een inhaalactie van Lewis Hamilton, maar eindigde met een achtste plaats toch keurig in de top-tien. Hadjar is zelf vooral blij dat zijn ‘agressievere’ aanpak in Japan zijn vruchten heeft afgeworpen.

Terwijl de rijderswissel van Liam Lawson met Yuki Tsunoda alle aandacht opeist binnen Red Bull en neventeam Racing Bulls, went Isack Hadjar stilletjes aan steeds meer aan zijn nieuwe baan als Formule 1-coureur. De Frans-Algerijnse coureur pakte in Suzuka, zijn derde race in de koningsklasse, voor het eerst punten. Hadjar mocht er uiteindelijk vier mee naar huis nemen, de meeste tot nu toe van een Racing Bulls-coureur dit seizoen. Een knappe prestatie van de rookie, die de race vanaf plek zeven startte.

LEES OOK: Verstappen euforisch na ‘perfecte’ zege in Japan: ‘Geweldige ommekeer’

De Racing Bulls-coureur legt zelf tegenover Sky Sports uit hoe hij uiteindelijk naar de achtste plaats kon rijden op Suzuka. “In Shanghai hadden we al meer het tempo, maar toen eindigden we niet in de punten. Deze keer was ik agressiever bij de start, en kon ik mijn positie behouden.” In Shanghai eindigde Hadjar nog als elfde net buiten de punten.

Ingehaald door Hamilton

Alleen Lewis Hamilton in de Ferrari kwam tijdens de race aan Hadjar voorbij. De inhaalactie van de Brit was uiteindelijk de enige actie die ervoor zorgde dat niet de hele top-tien onveranderd bleef. “Dat was jammer, dat Lewis aan mij voorbijkwam. Maar hij was nou eenmaal sneller. Ik ben uiteindelijk blij dat ik hier (op Suzuka, red.) mijn eerste punten kon pakken.”

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.