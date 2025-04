Max Verstappen was bijzonder blij na zijn eerste zege van het seizoen in Japan. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull gaf de McLarens achter hem in Suzuka geen schijn van kans. “Wat een ongelooflijk weekend”, roept hij over de boordradio. “Een geweldige ommekeer na een moeizame start. We geven nooit op! Bedankt iedereen.”

Even later, op de grid, tegen interviewer James Hinchcliffe: “Het was zwaar, zeker in de slotfase op de laatste set banden. Het feit dat ik op zaterdag pole pakte, heeft deze zege mogelijke gemaakt. Het is belangrijk om altijd te maximaliseren, dat hebben we dit weekend zeker gedaan. Aan het eind dacht ik ook nog even aan Honda, dat na dit seizoen afscheid neemt van Red Bull. Een perfect afscheidscadeau voor hen na alle succesvolle jaren samen.”

Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase was lyrisch over de boordradio: “Dit was perfectie, Max. Pure perfectie.”

