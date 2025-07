Teambaas Christian Horner heeft achter de schermen bij Red Bull zijn hand overspeeld. Zijn aanhoudende pogingen om binnen het concern meer zeggenschap te krijgen, hebben een belangrijke rol gespeeld in de beslissing van de leiding van Red Bull GmbH om de Brit na twintig jaar de laan uit te sturen. Dat hebben bronnen in en rond het team bevestigd.

Horner zou eerder al eens met de hulp van een Brits investeerdersconsortium vergeefs geprobeerd hebben een meerderheidsbelang te verwerven in Red Bull Racing zonder medeweten van de Oostenrijkse eigenaren van Red Bull GmbH.

De recente tegenvallende resultaten op de baan en het dreigende vertrek van Max Verstappen naar de concurrentie – met Mercedes op pole – zorgden ervoor dat het besluit van Horners ontslag al deze week werd genomen, enkele dagen na de Grand Prix van Groot-Brittannië en twee races voor het begin van de zomerstop. De liefde tussen Red Bull Oostenrijk en Horner was echter al langer behoorlijk bekoeld.

Een teken aan de wand was dat de beslissingsbevoegdheid van Horner eerder dit jaar al was ingeperkt. Horner had geen volmacht meer om zelfstandig belangrijke beslissingen te nemen, zoals dat eerder wel het geval was. Een aantal misrekeningen in het verleden werd hem zwaar aangerekend, evenals het vertrek van een aantal kopstukken uit de organisatie, onder wie meesterontwerper Adrian Newey, chief designer Rob Marshall en sportdirecteur Jonathan Wheatley. Horner was in de ogen van de Oostenrijkse eigenaren (Lees: Oliver Mintzlaff, sportdirecteur Red Bull GmbH, en grootaandeelhouder Mark Mateschitz) niet meer de man die de ploeg bijeen wist te houden, eerder het tegenovergestelde.

Mekies is meer een teamplayer

Volgens insiders bestond er op de werkvloer – in de fabriek in Milton Keynes – steeds meer ergernis en frustratie over de directieve managementstijl van Horner. De Brit wilde overal zeggenschap over en gaf wat dat betreft weinig ruimte en vrijheid. De keuze voor Laurent Mekies als nieuwe teambaas lijkt dan vooral een keuze te zijn voor een andere benadering. Mekies is veel meer een teamplayer die minder hecht aan een sterke hiërarchie. “Je hoeft nooit koffie voor me te halen”, zei hij eerder tegen FORMULE 1 Magazine. Dat doet hij zelf wel.

Mekies heeft binnen de Formule 1 jarenlange ervaring bij de FIA, Ferrari en Racing Bulls. Het sturing geven aan het Red Bull-bolwerk is echter van een andere orde van grootte. Immers, Red Bull heeft drie grote divisies; Red Bull Racing, Red Bull Technology en Red Bull Powertrains. De verwachting is dan ook dat hij op korte termijn een zwaargewicht naast zich krijgt, waardoor hij zich kan focussen op het sportieve en technische aspect.

Een ander groot verschil met Horner is dat Mekies van huis uit meer op de achtergrond blijft en makkelijker anderen het podium gunt om te shinen. Horner was in alle opzichten het boegbeeld van het team, daarbij gesteund door enkele vertrouwelingen die met hem van het toneel zijn verdwenen.

Stapje voor stapje

Binnen Red Bull is de hoop en verwachting dat Mekies de vrije val van het team zal weten te stoppen en dat er in relatieve rust weer gebouwd kan worden richting een betere toekomst. Stapje voor stapje, want de kennis en ervaring die de deur uit is gelopen zal niet meer terugkomen. “Er zijn getalenteerde technici die niet naar Red Bull willen overstappen zolang Horner daar de leiding heeft”, schetste oud-coureur Ralf Schumacher eerder al eens de problematiek van Red Bull achter de schermen. Die horde is sinds deze week weggenomen.

De grote vraag is nu vooral of de ingezette koerswijziging Max Verstappen genoeg houvast biedt om ook na dit seizoen bij Red Bull te blijven. Zeker is wel dat er dit jaar – en waarschijnlijk ook volgend jaar – van Red Bull geen wonderen verwacht mogen worden, daarvoor is er onder Christian Horner de afgelopen twee jaar teveel misgegaan.

