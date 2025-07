Red Bull-teambaas Christian Horner heeft vanavond gereageerd op zijn ontslag. Woensdagochtend had hij op emotionele wijze al fysiek afscheid genomen van het personeel van de F1-renstal op het hoofdkwartier in Milton Keynes. “Ik neem met pijn in mijn hart afscheid van het team waar ik absoluut van hield”, schrijft Horner op zijn Instagram-account.

Horner moest bij Red Bull het veld ruimen, vooral vanwege de aanhoudende tegenvallende prestaties van het team.

“Na een ongelooflijke reis van twintig jaar samen neem ik vandaag met pijn in mijn hart afscheid van het team, waar ik absoluut van hield. Iedereen van jullie, de geweldige mensen in de fabriek, zijn het hart en de ziel geweest van alles wat we hebben bereikt. Winnen en verliezen, bij elke stap, hebben we elkaar als één bijgestaan en dat zal ik nooit vergeten. Het was een voorrecht om deel uit te maken van dit epische team en het te leiden. Ik ben zo trots op onze collectieve prestaties en op jullie allemaal”, zo schrijft de voormalige teambaas van Max Verstappen bij Red Bull.

Lees ook: COLUMN: Ontslag Horner is vooral paniekreflex Red Bull om Verstappen te behouden

Hij vervolgt: “Bedankt aan de geweldige partners en fans die ons in staat hebben gesteld om te gaan racen. Jullie steun heeft geholpen om het team na een nederig begin uit te laten groeien tot een F1-grootmacht die zes constructeurstitels en acht rijderstitels heeft gewonnen. Evenveel dank aan onze concurrenten, zonder wie er geen races zouden zijn. Jullie hebben ons gepusht, ons uitgedaagd en ons in staat gesteld prijzen te winnen die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. De competitie heeft elke overwinning zoeter gemaakt en elke tegenslag heeft ons de kans geboden verder te ontwikkelen en te groeien. Formule 1 is een sport die is gebouwd op meedogenloze ambitie, passie en respect. De rivaliteit is hevig geweest, maar de drang om te innoveren en de lat steeds weer hoger te leggen heeft deze reis zo bijzonder gemaakt.”

‘Ik vertrek met immense trots’

Horner ter afsluiting: “Het was een eer om deel uit te maken uit te maken van dit ongelooflijke tijdperk van de autosport. Ik vertrek met immense trots op wat we hebben bereikt en ook met wat er in de pijplijn zit voor 2026 en met enorm veel respect voor iedereen die de Formule 1 heeft gemaakt tot wat het vandaag is. Bedankt!”

Aan het eind van zijn afscheidsbericht noemt de Brit nog even zijn indrukwekkende erelijst als teambaas in twintig seizoenen Red Bull Racing: zes wereldtitels constructeurs, acht rijderstitels, 124 racezeges, twaalf sprintzeges, 287 podiums, 107 pole positions en 100 snelste ronden.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.