Het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner zweefde al anderhalf jaar boven de markt, maar de Brit hield lang stand, mede door zijn kwaliteiten om door alle stormen heen te laveren. Het dreigende vertrek van Max Verstappen naar concurrent Mercedes – uiteraard in combinatie met de tegenvallende resultaten van de laatste maanden – blies Horner alsnog van zijn voetstuk.

Voor de leiding van het moederbedrijf Red Bull GmbH heeft het dreigende verlies van boegbeeld Verstappen beslist meegespeeld om alsnog – eindelijk – snoeihard in te grijpen en na twintig jaar Horner te bedanken voor bewezen diensten. De afgelopen jaren maakte Horner er echter een potje van, in meerdere opzichten.

In Silverstone draaide het afgelopen week rondom de Britse GP vooral om de serieuze interesse van Mercedes om Max Verstappen los te weken bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen heeft weliswaar een doorlopend contract (tot en met 2028), maar zou daar onder bepaalde voorwaarden/prestatieclausules onderuit kunnen. In het andere geval zou het doorlopende contract door Mercedes afgekocht kunnen worden. Het zou daarbij gaan om een bedrag van ruim honderd miljoen euro.

Het management van Verstappen benadrukte in Silverstone dat men een besluit – blijven of een deurtje verder kijken – vooral zal laten afhangen van het sportieve perspectief voor de komende jaren. Bij Red Bull overheersen echter vooral de vragen en zorgen.

‘Het zou beschamend zijn’

Volgend jaar treedt in de Formule 1 een nieuw motorreglement in werking. Gedwongen door het aangekondigde vertrek van motorfabrikant Honda ontwikkelt Red Bull voor het eerst in haar bestaan via de nieuwe divisie Red Bull Powertrains haar eigen krachtbron, daarbij op de achtergrond geholpen door Ford. Maar of daar al teveel verwacht van mag worden? Opvallend genoeg trok zelfs Horner dat in Silverstone hardop in twijfel: “Of we verwachten dat we volgend jaar voor zullen liggen op Mercedes? Het zou beschamend zijn voor Mercedes als dat zo was.”

Tussen de regels door liet het kamp Verstappen duidelijk blijken dat gevoel en vertrouwen belangrijk zijn bij het maken van een keuze. Op beide vlakken is dat de afgelopen maanden behoorlijk op de proef gesteld.

Achter de schermen is het al lange tijd hommeles bij Red Bull. Vorig jaar begon het seizoen in Bahrein met de geruchtmakende rel rond Horner, die door een vrouwelijke medewerkster werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De pijnlijke affaire zorgde voor enorme reputatieschade van het merk Red Bull, zo erg zelfs dat grote sponsors dreigden te vertrekken. In de tijd van Dietrich Mateschitz was Horner waarschijnlijk zonder pardon op straat gezet, maar van de nieuwe leiding en met name de Thaise grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya behield hij het voordeel van de twijfel. Niet in de laatste plaats omdat Horner er een meester in is om mensen te bespelen.

Verhoudingen op scherp

De kwestie-Horner werd door Red Bull intern onderzocht en daarbij werd hij vrijgesproken, maar op de achtergrond speelt de zaak nog steeds. De betrokken vrouw bereidt naar verluidt een civiele zaak voor die in 2026 moet gaan dienen. De zaak zette de onderlinge verhoudingen binnen het team op scherp en ook de relatie tussen Horner en Jos Verstappen bereikte een nieuw dieptepunt. De laatste gaf herhaaldelijk aan dat het team gebaat zou zijn bij rust en dat een vertrek van Horner daarvoor noodzakelijk was. Ook tussen Horner en Red Bull-topman Helmut Marko botste het. De laatste dreigde zelfs ontslagen te worden, op voorspraak van Horner. Oftewel, van een geoliede machine was allang geen sprake meer.

Een sfeer van ruzie en wantrouwen werkt doorgaans niet bevorderlijk voor sportief succes. In die zin was het al een prestatie van formaat dat Verstappen in 2024 ondanks alle rumoer naast de baan zijn wereldtitel opnieuw wist te prolongeren. Tegelijkertijd tekende de kentering zich al nadrukkelijk af, onder andere met het aangekondigde afscheid van Honda en het vertrek van veel sleutelpersoneel. Denk aan meesterontwerper Adrian Newey, chief designer Rob Marshall en sportdirecteur Jonathan Wheatley.

Dit seizoen blijkt duidelijk dat de gaten die ontstaan zijn onvoldoende zijn ingevuld. Tot frustratie van het kamp Verstappen, niet in de laatste plaats van Max Verstappen zelf. Ook het vroegtijdig slachtofferen van Liam Lawson als tweede coureur schoot Verstappen eerder dit seizoen in het verkeerde keelgat evenals het feit dat zijn mening kennelijk onvoldoende gewicht in de schaal legde.

Vrije val

Op de baan bleef een sportieve wederopstanding uit. Ondertussen bleef Horner de problemen stelselmatig bagatelliseren. Daarbij hield hij lang de steun en vertrouwen van Chalerm Yoovidhya, de Thaise aandeelhouder van Red Bull GmbH, maar zelfs die bleek dus niet onvoorwaardelijk. De vrije val van Red Bull én het dreigende vertrek van boegbeeld Verstappen zorgden alsnog voor een paniekreflex.

De vraag die resteert is of het ontslag van Horner niet te laat komt. Het heeft er alle schijn van dat Red Bull Racing overnieuw moet beginnen en eerst intern schoon schip moet maken. En Max Verstappen? Die heeft in zijn hoofd allang afscheid genomen. Bij Mercedes zullen Max en Jos Verstappen en manager Reraymond Vermeulen in ieder geval met open armen ontvangen worden. De koffie staat er altijd klaar. Sterker, ze weten al hoe die smaakt…

