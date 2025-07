Een eventuele overgang van Max Verstappen naar Mercedes zou een enorme positieve impact hebben op het merk Mercedes-Benz. ”Dat is bijna niet in geld uit te drukken”, meent Nederlands bekendste sportmarketeer Bob van Oosterhout.

Rondom de Britse Grand Prix in Silverstone was de contractsituatie van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen vier dagen lang met afstand het belangrijkste gespreksonderwerp. Verstappen heeft weliswaar een doorlopend contract bij Red Bull (tot en met 2028), maar staat in de nadrukkelijke belangstelling van Mercedes. Niet alleen vanwege de klasse die hij met grote regelmaat op het asfalt laat zien, meent Van Oosterhout, maar zeker ook vanwege zijn aansprekende persoonlijkheid en inmiddels mondiale uitstraling.

Volgens hem heeft Mercedes behoefte aan een opvolger voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die afgelopen jaar de overstap maakte naar Ferrari. Hij gold jarenlang als boegbeeld en ambassadeur van Mercedes-Benz.

Van Oosterhout: “Lewis Hamilton is een wereldmerk. Een icoon van de sport, maar ook ver daarbuiten vanwege onder andere zijn persoonlijkheid en zijn maatschappelijke betrokkenheid op tal van terreinen. In vergelijking met hem is George Russell veel te licht. Daarentegen kan Max het gewicht van het merk Mercedes-Benz wel dragen. Wat hij kan op de baan is soms bijna buitenaards, maar ook hij heeft een enorm sterke persoonlijkheid. Als jong broekie en nieuwkomer in de Formule 1 had Max al geen enkele moeite om de strijd aan te gaan met de gevestigde orde en de hele wereld als dat nodig is. En hij heeft de afgelopen jaren het merk Red Bull wereldwijd nog beter op de kaart gezet.”

‘Tegenpolen trekken elkaar aan’

“Of Max qua karakter en persoonlijkheid bij een merk als Mercedes past?”, herhaalt Van Oosterhoud de vraag. “Nee, totaal niet. En juist daarom past hij zo goed. Tegenpolen trekken elkaar aan.”

Hij vervolgt: “De impact van Max Verstappen op Red Bull is de afgelopen jaren enorm geweest. Het team heeft enorme sponsordeals gesloten ter waarde van tientallen miljoenen euro’s, omdat het succesvol was. Vanwege Max inderdaad. Hij heeft het team smoel gegeven. Je kunt zeggen dat Max een sporter van de buitencategorie is, zonder twijfel één van de allergrootste coureurs ooit. Misschien wel de grootste. Zijn eventuele vertrek bij Red Bull zal een enorme negatieve impact hebben op het team, maar ook op het merk, qua uitstraling en aantrekkingskracht. Het is heel simpel: grote merken willen altijd bij de nummer één horen. Op het moment dat je de beste coureur ter wereld kwijtraakt, laat zich dat op alle vlakken voelen.”

Aan de andere kant zou Mercedes er volgens Bob van Oosterhout juist wel bij varen. “Mercedes-Benz is een fantastisch merk, maar het heeft in de perceptie van velen altijd een beetje het imago gehouden van een taxi of een kampwagen. Oftewel, een beetje fout. De link met Max Verstappen zou enorm veel kunnen doen met de merkwaarde van Mercedes. Dat is bijna niet in geld uit te drukken. Stel het doorlopende contract van Max bij Red Bull moet afgekocht worden om een overgang naar Mercedes mogelijk te maken en het zou gaan om pakweg honderd miljoen euro… Nou, geloof me, zo’n bedrag is dan echt peanuts! Het klinkt raar, maar de eventuele komst van Max gaat zich over allerlei assen terugverdienen. Op sponsorgebied, maar ook op tal van andere terreinen.”

‘Impact op straatbeeld in Nederland’

Tenslotte zal ook Max Verstappen van een overstap profiteren, het sportieve aspect buiten beschouwing gelaten.

Bob van Oosterhout daarover: “Max Verstappen is heel lang het gezicht van Red Bull geweest, al sinds 2014 feitelijk. Op een gegeven moment geldt: verandering van spijs doet eten. Je moet niet ieder jaar van team veranderen, want dan bouw je qua merkwaarde niets op. Maar ook voor Max zelf zou een overgang heel verfrissend kunnen werken. Een andere auto, andere mensen, een andere omgeving en, hoe gek het ook klink, andere kleuren. Zijn transfer zal zelfs impact hebben op het straatbeeld, zeker in Nederland. Want bij ons heeft iedereen inmiddels wel een blauw Red Bull-petje of shirtje. Ik was laatst in Dubai, ook daar zag ik de Verstappen-merchandise. Ik schat zo in dat het bij een eventuele overstap niet lang zal gaan duren voordat we de kleuren van Mercedes dankzij Max overal gaan terugzien.”

