Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, volgt letterlijk van een afstandje alle speculaties en verhalen over de contractsituatie van Verstappen en de serieuze interesse van Mercedes. Hij is dit weekend namelijk niet van de partij in Silverstone, waar zondag de Britse GP op het programma staat. Zijn afwezigheid was overigens al langer gepland. “Sommige dingen die ik lees staan echt ver van de werkelijkheid af”, stelt hij.

Vermeulen benadrukt dat hij en Verstappen vooral pushen op verbetering van de performance van de auto, de RB21. “Daar ligt voor ons de focus. We hebben bij Red Bull een contract en zijn committed, zoals we dat al elf jaar zijn. We willen nu vooral dat de performance terugkeert. En snel ook. Max wil het beste uit het materiaal halen dat hij tot zijn beschikking heeft maar we beseffen zelf ook wel dat het kampioenschap er niet meer in zit”, aldus Vermeulen.

Dat gezegd hebbende begrijpt Raymond Vermeulen ook dat er in de paddock veel aandacht is voor de contractsituatie van Max Verstappen en de interesse van Mercedes. Dat er contact is geweest met Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt Vermeulen ‘niet zo schokkend’. “In de Formule 1 praat iedereen met elkaar. Het is logisch dat we ook met Toto praten, zoals het ook logisch is dat we ook met A, B, C en D praten. Dat we af en toe een kop koffie drinken, ik vind dat niet zo schokkend, maar daar wordt nu wel een heel mediacircus van gemaakt. Aan de andere kant, dat is nu eenmaal Formule 1. De ene keer gaat de hype over Lando Norris en Oscar Piastri, dan weer over Lewis Hamilton en Ferrari en nu is Max dus weer aan de beurt en zijn eventuele performance clausules. Het is een soort snelkookpan, een opeenhoping van berichten en speculaties die in zo’n F1-weekend naar een climax gaan die niet de werkelijkheid is.”

Lees ook: Max Verstappen sluit sabbatical uit, maar zwijgt in Silverstone over Mercedes

‘Wellicht gebeurt er niets’

Er wordt in de F1-wereld volop gespeculeerd over de verschillende prestatieclausules in het contract van Verstappen, waardoor hij eventueel onder zijn tot en met 2028 doorlopende verbintenis bij Red Bull uit zou kunnen. Vermeulen: “Ik weet niet precies waar dat dan vandaan komt, maar het gaat veel over de prestatiesclausules die rond de zomerperiode wel of niet getriggerd worden. De vraag is dan nog steeds wat er dan wel of niet gebeurt. Wellicht gebeurt er niets. Dat zou op zich ook niets raars zijn. Het is wel vaker gebeurd dat er prestatiesclausules getriggerd werden en dat het daarna overwaaide. Maar honderd procent duidelijkheid over volgend jaar kunnen we nu niet geven, nee. Dat kan niemand.”

Bij Mercedes heeft George Russell nog altijd geen zekerheid over zijn sportieve toekomst. Het contract bij Russell loopt na dit seizoen af. Eventuele contractverlenging lijkt afhankelijk van de vraag of Verstappen wel of niet verleid kan worden tot een overgang. Toto Wolff heeft in relatie tot Russell aangegeven dat hij in de zomerpauze of kort erna duidelijkheid wil verschaffen. Vermeulen daarover: “Ik begrijp die uitspraak van Toto wel. Zo steekt de dynamiek van de Formule 1 namelijk in elkaar. Maar nogmaals, wij pushen vooral op de performance van de auto dit jaar.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.