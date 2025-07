Gene Haas, oprichter van het gelijknamige Haas-team, zal binnenkort zelf plaatsnemen achter het stuur van een van zijn Formule 1-bolides. De Amerikaanse renstal reist na de GP van Groot-Brittannië met een grote delegatie af naar het Goodwood Festival of Speed, een van ’s werelds grootste autosportevenementen. Op de beroemde hillclimb zal Haas de VF-23 de sporen geven. Ook teambaas Ayao Komatsu en beide Haas-coureurs komen in actie.

Enkele weken geleden kregen Gene Haas en Ayao Komatsu alvast een voorproefje tijdens een privétest op Silverstone. De teameigenaar en de Japanse teamchef reden daar een paar opwarmronden om, voor zover mogelijk, vertrouwd te raken met het materiaal. Ook Kazuki Nakajima, vicevoorzitter van Toyota Gazoo Racing Europe – een belangrijke partner van Haas – neemt deel aan de hillclimb op Goodwood. Hij zal waarschijnlijk minder voorbereiding nodig hebben; Nakajima reed tussen 2007 en 2009 al 41 Grands Prix voor Williams.

Het Goodwood Festival of Speed vindt dit jaar plaats tussen 10 en 13 juli. Waar de teamleiding op de donderdag en vrijdag in actie komt, nemen huidige Haas-coureurs Oliver Bearman en Esteban Ocon het weekend voor hun rekening. Ook het team van Red Bull is opnieuw van de partij tijdens de festiviteiten in het zuiden van Engeland. Waar het team het Festival of Speed vorig jaar gebruikte om zijn twintigjarig jubileum te vieren, neemt het dit jaar opnieuw een groot aantal Formule 1-bolides mee. Coureurs David Coulthard en Patrick Friesacher zullen demonstratierondjes rijden in de RB8 en de RB9.

