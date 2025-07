Christian Horner is na twintig jaar niet langer de teambaas van Red Bull. Dat maakte de renstal afgelopen woensdag bekend. Het toch wel onverwachte vertrek van de Brit is het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld, en ook voormalig coureur Ralf Schumacher doet een duit in het zakje. De tegenwoordige analist zegt respect te hebben voor de prestaties van Horner, maar stelt dat de grote ‘privékwestie’ rondom de Brit uiteindelijk Red Bull veel personeel heeft gekost. Ook vertelt Schumacher over een ‘verhitte discussie’ tussen Horner en Jos Verstappen op Silverstone.

Ralf Schumacher onthult tegen Sky Germany waarom hij denkt dat Red Bull juist nu besloot om Christian Horner te ontslaan. “Veel mensen verlieten het team en Horner slaagde er gewoon niet in om dit team opnieuw op te bouwen, om nieuwe mensen te krijgen. Daarom was het tijd”, aldus de voormalig F1-coureur. “Iedereen die in de paddock is en de weg kent, weet hoe er naar Red Bull werd gekeken. Uiteindelijk was hij gewoon niet meer in staat om goede mensen aan te trekken.”

“Ze wilden gewoon niet komen vanwege zijn personeelsproblemen”, vervolgt de broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. “Ik denk dat Red Bull daarom uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt.” De voormalige Red Bull-teambaas raakte vorig jaar in opspraak, nadat een vrouwelijke medewerker Horner beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd later vrijgesproken.

Daarnaast vallen in het huidige seizoen de resultaten van Red Bull flink tegen. Het eens dominante team staat nu slechts vierde, met 172 WK-punten, in het constructeurskampioenschap. Volgens Schumacher gaf het verloop van de GP Groot-Brittannië uiteindelijk de doorslag. “Max Verstappen slaagde erin om de RB21 op polepositie te zetten vanwege zijn rijprestaties, maar de auto is zo moeilijk te besturen, zo scherp, dat hij in de race nergens was in de regen. Red Bull zag dat en zei: ‘We moeten een nieuwe manier vinden’.” Schumacher verwacht wel dat het team in Mekies een goede opvolger heeft gevonden.

Ruzie tussen Horner en Jos Verstappen in Silverstone

Naast de toekomst van Red Bull komt ook die van Verstappen aan bod. Volgens Schumacher wil de Nederlander het liefst bij Red Bull blijven, al denkt de viervoudig wereldkampioen er alsnog sterk over na om te vertrekken. Vlak voordat het bekend werd dat Horners dagen bij Red Bull zijn geteld, zag Schumacher de teambaas in Silverstone nog discussiëren met Jos Verstappen.

“Er was weer een soort ruzie of een verhitte discussie tussen Jos Verstappen, Christian Horner en de persvoorlichter”, vertelde Schumacher in de Boxengasse-podcast. “Je kon zien dat Jos allesbehalve blij was met de situatie.” De zesvoudig Grand Prix-winnaar voegde eraan toe dat hij Horner ‘een beetje een moeilijk persoon’ vond die er ‘niet in was geslaagd om het team goed bij elkaar te houden’.

“Hij kan niet echt omgaan met kritiek’, vervolgde Schumacher. “Sky Sports Germany staan, of ik sta, op een zogenaamde zwarte lijst. Hij praat daarom niet meer met ons of met mij. Het is eigenlijk een grap, want een man die zoveel gewonnen heeft, zou dat eigenlijk voor de camera moeten kunnen bespreken.”

