Christian Horner is ontslagen als teambaas bij Red Bull. Dat maakte de renstal op woensdag bekend. Het team en het personeel op de Red Bull-fabriek hoorde het nieuws al eerder. De Brit hield namelijk een emotionele afscheidsspeech, waarin hij het team bedankte voor de afgelopen twintig jaar. Horner onthulde daarbij ook meteen dat het nieuws voor hemzelf ook als een schok kwam, en hij wel in dienst blijft van het Red Bull-bedrijf.

Na twintig jaar is Christian Horner vanaf afgelopen woensdag niet langer de teambaas van Red Bull. Het Oostenrijkse team besloot na aanhoudende tegenvallende resultaten om de stekker uit de samenwerking met de Brit te trekken. Zo komt er een einde aan twintig jaar trouwe dienst van Horner bij de Oostenrijkers. De Brit nam afscheid van het personeel in de Red Bull-fabriek met een emotionele speech.

‘Wilde graag het nieuws zelfs met jullie delen’

“Gisteren heeft Red Bull mij verteld dat op operationeel vlak ik niet langer betrokken ben bij de bedrijfsvoering van het team”, begint Horner zijn speech. “Ik blijf nog wel in dienst van het bedrijf, maar op operationeel vlak geef ik het stokje door. En dat kwam natuurlijk voor mij ook als een schok. Ik heb de afgelopen twaalf uur erover kunnen nadenken, en wilde graag zelf het nieuws met jullie delen. Daarnaast wilde ik ook iedereen bedanken voor hoeveel jullie je voor het team hebben ingezet de afgelopen twintig en een half jaar.”

Horner werd in 2005 al de teambaas van Red Bull, en was voor zijn ontslag de langstzittende teambaas. “Toen ik hier arriveerde bij Red Bull, met een aantal minder grijze haren op mijn hoofd, wist ik niet wat ik moest verwachten. Maar ik voelde me gelijk welkom. We zijn toen begonnen met het bouwen van wat uiteindelijk een krachtpatser in de Formule 1 zou worden. Onderdeel zijn van dit team was een waar genoegen”, sluit de Brit af. Red Bull won met Horner aan het roer zes keer de constructeurstitel, en acht keer de rijderstitel.

Bekijk de hele speech hieronder:

An emotional Christian Horner says goodbye to the Red Bull staff. pic.twitter.com/XDtJbjtHGE — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 9, 2025

