Te midden van opnieuw een teleurstellend seizoen voor Alpine heeft moederbedrijf Renault afscheid genomen van CEO Luca de Meo. Een flinke aderlating voor het team, aangezien de Italiaan nauw betrokken was bij de Formule 1-activiteiten. Met het oog op de toekomst lijken er grote veranderingen op komst in Enstone. Het is al bekend dat Alpine vanaf 2026 klantenteam wordt van Mercedes, maar mogelijk keert ook de Renault-naam straks terug in de Formule 1.

De huidige onrust binnen Alpine roept vragen op over de identiteit van het Formule 1-team. Sinds 2021 racet de renstal in Alpine-kleuren, bedoeld om het kleinere sportmerk van Renault wereldwijd te promoten. Inmiddels heeft Renault echter aangekondigd dat het onder de Alpine-naam uitsluitend elektrische auto’s wil gaan produceren. Dat lijkt mogelijk te wringen met de Formule 1-activiteiten. Toegegeven, vanaf 2026 worden nieuwe technische richtlijnen van kracht, waarbij de graad van elektrificatie verder toeneemt. Toch blijft de sport in de kern afhankelijk van interne verbrandingsmotoren.

Steve Nielsen

Volgens het Franse Auto Journal wordt er achter de schermen steeds vaker gesproken over een terugkeer naar Renault, zoals het team in het verleden heette. Tussen 2016 en 2020 racete de renstal voor het laatst onder die naam. Ook tussen 2002 en 2011 stond het team als Renault te boek – in die periode veroverde het twee wereldtitels met Fernando Alonso.

Ter voorbereiding op de nieuwe technische reglementen én een mogelijke naamswijziging, heeft Alpine recentelijk de Britse Steve Nielsen aangesteld als teammanager. Nielsen was in het verleden al actief in Enstone en geldt als een ervaren kracht binnen de sport.

