Na weken van gesprekken heeft Alpine een nieuwe teammanager gevonden in Steve Nielsen, een gerespecteerd Formule 1-veteraan en een oude bekende van het team uit Enstone. Nielsen is momenteel nog werkzaam voor de Formule 1, maar zal zijn functies als Chief Motorsports Operations Officer per 1 september neerleggen, voorafgaand aan de Grand Prix van Italië. In Monza zal hij automatisch zijn nieuwe rol bij Alpine aanvaarden.

De aanstelling betekent een terugkeer naar Enstone voor Steve Nielsen, die in het verleden al meerdere periodes aan het team verbonden was. Onder de eerdere namen Benetton, Renault en Lotus werkte hij al samen met de huidige topadviseur, Flavio Briatore. Tijdens de kampioenschapsjaren 2005 en 2006 was Nielsen actief als sportief directeur. Na het plotselinge vertrek van teambaas Oliver Oakes na de GP van Miami, was Alpine enige tijd stuurloos, al had topadviseur Flavio Briatore feitelijk opnieuw de touwtjes in handen.

Na een periode bij de Formule 1 was Nielsen in 2023 ook kort werkzaam voor de FIA. Hij stapte daar echter al snel op. Het was een van de opvallende vertrekken onder het leiderschap van voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Bij Alpine krijgt Nielsen nu de titel van teammanager, wat in de praktijk inhoudt dat hij de traditionele verantwoordelijkheden van een teambaas op zich zal nemen. Briatore blijft de algehele organisatie leiden.

