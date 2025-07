Voormalig FIA-steward Tim Mayer presenteerde vrijdag zijn kandidatuur voor het FIA-voorzitterschap. Nadat hij vorig jaar uit zijn functie werd ontheven, concludeerde de Amerikaan dat de autosportfederatie onder leiding van de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem vooral de illusie van vooruitgang heeft gewekt. Mayer spreekt van ‘gefaald leiderschap’ en zal de komende maanden campagne voeren bij de aangesloten autosportclubs voor de verkiezingen in december.

Als een volleerd Amerikaans politicus stond Tim Mayer vrijdag de pers te woord in Groot-Brittannië. In aanloop naar de GP van Silverstone stelde hij zich officieel kandidaat voor het FIA-voorzitterschap. Zijn verkiezingsleus, FIA Forward, onderstreept zijn progressieve plannen voor de organisatie. “Een herculestaak”, zo noemde hij de campagne, maar ook een belangrijke stap richting een gezondere autosportfederatie. “De keuzes die de afgelopen maanden zijn gemaakt, werken vooral in het voordeel van de zittende macht”, lichtte hij toe. “Aan ons de taak om alle 245 aangesloten clubs te bereiken en uit te leggen waarom wij het juiste alternatief zijn.”

Mayer opende direct de aanval op zijn tegenstander, Mohammed Ben Sulayem. “Er wordt een illusie gewekt van vooruitgang, een illusie van goed leiderschap, terwijl ondertussen het hele seniorteam van Ben Sulayem is vertrokken”, stelde hij. “Er wordt gesproken over inclusiviteit, maar vrouwen en mensen met diverse achtergronden worden gemeden. En wat te denken van transparantie? Besluitvorming is alleen maar verder gecentraliseerd, en tegenstanders worden bestraft. Tot slot – en misschien wel het meest zorgwekkend – wordt de illusie van integriteit in stand gehouden. Tijdens meerdere algemene vergaderingen zijn de statuten aangepast onder het mom van vooruitgang, terwijl het in werkelijkheid ging om de grootste machtscentralisatie in de geschiedenis van de FIA.”

In de strijd tegen Mohammed Ben Sulayem gaf Tim Mayer toe dat hij in het nadeel is. De huidige voorzitter heeft wat dat betreft een grotere kans van slagen tijdens de verkiezingen in december. Derhalve begon de Amerikaan direct met campagne voeren. Zo maakte hij verschillende beloftes, waaronder het introduceren van een team van professionele stewards, een belangrijke wens onder veel Formule 1-prominenten.

Op de vraag hoe hij terugkijkt op zijn ontslag als FIA-steward, reageerde Mayer: “Natuurlijk was dat teleurstellend. Ik heb in vele takken van de autosport binnen de FIA mogen werken, maar daar gaat het niet om. Ik heb de tijd genomen om te reflecteren op onze organisatie. Wat ik door de jaren heen heb geleerd, is dat een leider zijn mensen moet ondersteunen. Wat ik nu zie, is gefaald leiderschap. Ik wil geen wraak nemen, maar kijken wat we als organisatie beter kunnen doen.”

Na zijn vertrek uit de FIA sprak Mayer al eerder openlijk kritiek uit op voorzitter Ben Sulayem. In een interview met de BBC stelde hij dat de Emirati ‘zijn eigen mening doordrukt’ en zich actief wilde bemoeien met richtlijnen en strafmaten in de Formule 1. Als voorbeeld noemde hij Ben Sulayems persoonlijke campagne tegen coureurs die zich in de media van scheldwoorden bedienden. “Technisch gezien is vloeken inderdaad niet toegestaan”, zei Mayer destijds. “Maar ik vraag me af of we coureurs moeten bestraffen voor een paar krachttermen.”

