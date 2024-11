Donderdag werd bekend dat nog eens twee FIA-kopstukken het veld moeten ruimen. Na het vertrek van onder andere wedstrijdleider Niels Wittich, houdt de uittocht aan. Zo kreeg ook steward Tim Mayer, na een periode van vijftien jaar, de zak. In de media haalt Mayer uit naar FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. De Emirati zou zich persoonlijk mengen in de regelgeving binnen de Formule 1.

“(De FIA, red.) maakt het zichzelf wel erg moeilijk – ze hebben straks letterlijk niemand meer over om al het werk te doen,” reageerde Mayer na zijn ontslag tegenover de BBC. “Het spreekt niet in het voordeel van het bestuur als je iemand ontslaat via een sms-bericht, zeker niet als de federatie afhankelijk is van vrijwilligers.” De Amerikaan uitte tevens felle kritiek op FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, wiens persoonlijke overtuigingen volgens hem steeds meer doorklinken in de regels binnen de Formule 1.

Zo kreeg Max Verstappen een taakstraf opgelegd voor het bezigen van het woord ‘fucked‘ tijdens een persconferentie. Niet lang daarna kreeg Charles Leclerc een geldboete voor een soortgelijk vergrijp. Volgens Mayer kwamen deze straffen rechtstreeks voort uit de overtuigingen van Sulayem. “Hij (Sulayem, red.) vindt dat coureurs bestraft moeten worden als ze schelden,” aldus Mayer. “De recente gebeurtenissen bevestigen dat.”

‘Wilde direct betrokken zijn’

De voorzitter van de FIA zou zijn macht de afgelopen maanden hebben misbruikt, aldus Mayer. “Er zijn periodes geweest waarin hij direct betrokken wilde zijn en zijn eigen mening wilde doordrukken. Dat deed hij niet via de stewards, maar via zijn eigen personeel. En dat terwijl het juist de taak van de stewards is om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. Technisch gezien is het natuurlijk niet toegestaan om te vloeken, maar ik vraag me af of we coureurs moeten bestraffen voor een paar krachttermen.”

Mayer stelde tenslotte dat hij het eens is met Max Verstappen – wanneer Engels niet je eerste taal is, kijk je anders naar bepaalde scheldwoorden. “Voor de meeste coureurs is Engels hun tweede, derde of zelfs vierde taal,” legde de ex-steward uit. “Daarbij is het F-woord zo ongeveer het eerste Engelse woord dat jonge kinderen leren wanneer ze in een kart stappen. Daarom denk ik dat we hier in de toekomst anders mee moeten omspringen. We kunnen niet zomaar onze spierballen laten zien,” besloot hij zijn kritiek.

