Ook deze week zet de exodus bij de FIA voort. Formule 1-steward Tim Mayer en Formule 2-wedstrijdleider Janette Tan zijn allebei bij het bestuursorgaan weggestuurd. Het nieuws komt nog geen twee weken nadat F1-wedstrijdleider Niels Wittich en compliance officer Paolo Basarri als laatste FIA-kopstukken onverwacht de laan uit werden gestuurd.

Tim Mayer werkte voor het laatst als voorzitter van de stewards tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Mayer werkte al jaren voor de FIA, en is de zoon van McLaren-medeoprichter Teddy Mayer. “(De FIA, red.) maakt het zichzelf wel erg moeilijk. Ze hebben straks letterlijk niemand meer over voor al het werk”, reageert Mayer tegen de BBC over zijn ontslag. “Het spreekt niet in het voordeel van het bestuur als je iemand ontslaat in een sms-bericht, zeker als de federatie afhankelijk is van vrijwilligers.”

De Brit zou naar verluidt sinds de race in Austin op gespannen voet met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem staan, toen een groep toeschouwers na de race op de baan klom. Mayer stond de Amerikaanse organisatie bij in hun protest tegen de opgelegde boete voor het incident. Eerder werd er aan de Canadese Grand Prix bij een vergelijkbaar incident geen boete opgelegd. “De organisatie was niet erg blij met de uitspraak”, vervolgt Mayer. “De officiële reden is dat ze (de FIA, red.) vonden dat er sprake was van belangenverstrengeling, omdat ik het right of review had geleid vanuit mijn rol als organisator.”

Sms’je

Mayer is namelijk zelf ook onderdeel van de organisatie in Austin. “Maar dat is niet de reden waarom ik ontslagen ben. Ik vervul de rol van organisator al twaalf jaar ten gunste van de FIA. Dit is niet nieuw. Ondanks het feit dat de zaak rustig is geschikt, is Ben Sulayem nog steeds boos en heeft hij besloten om mij te ontslaan. Na vijftien jaar vrijwilligerswerk als steward, een decennium lesgeven aan andere stewards en honderden uren vrijwilligerswerk in andere functies, kreeg ik een sms’je van een van zijn assistenten.”

Ook F2-wedstrijdleider weg

Mayer is niet de enige van de FIA-kopstukken die op de vooravond van de Qatar Grand Prix is ontslagen, ook Formule 2-wedstrijdleider Janette Tan is weggestuurd. Nieuwe Formule 1-wedstrijdleider Rui Marques neemt de taken van Tan over, volgens diverse bronnen, naast zijn taken als wedstrijdleider van de Formule 1. Marques verving twee weken geleden de ontslagen Wittich.

