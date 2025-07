Voormalig FIA-steward Tim Mayer kondigt op vrijdag aan dat hij huidig FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zal uitdagen voor het voorzitterschap. Dat meldt de BBC op donderdag. Eerder was er al voor de vrijdagochtend van de GP Groot-Brittannië een persconferentie aangekondigd, al werd daarbij nog niet vermeld dat het om de voormalig steward gaat.

De Amerikaanse Tim Mayer werd al langer genoemd als kandidaat voor de FIA-presidentsverkiezingen later dit jaar. De zoon van Teddy Mayer, een van de oprichters van het team van McLaren, werd vorig jaar door huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem nog ontslagen.

LEES OOK: Carlos Sainz sr. niet in de race voor FIA-voorzitterschap, geen uitdager voor Ben Sulayem

De FIA heeft Mayer toentertijd weggestuurd officieel vanwege belangenverstrengeling. De Amerikaan was naast steward ook actief in de organisatie achter de GP Verenigde Staten. Volgens de oud-steward zelf zou Ben Sulayem echter ‘aanstoot hebben genomen’ aan de inhoud van een beroepschrift van zijn hand, naar aanleiding van een boete die de GP-organisatie had gekregen nadat fans ongeoorloofd de baan hadden betreden. Sindsdien stond Mayer op gespannen voet met de Emirati.

Carlos Sainz senior

Mayer is niet de eerste die naar verluidt een gooi naar het FIA-voorzitterschap overweegt. Eerder kondigde Carlos Sainz snr. ook al aan zich kandidaat te willen stellen. De Spanjaard kwam daar echter op terug, en besloot eind juni zich terug te trekken. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat de huidige omstandigheden niet ideaal zijn om mij kandidaat te stellen”, zei Sainz toentertijd in een verklaring op sociale media. “Ik besef bovendien dat mijn kandidatuur mijn voorbereidingen op de Dakar Rally zou doorkruisen – ik wil betrokken blijven bij Ford en mijn team niet verzwakken.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.