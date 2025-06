De vader van Williams-coureur Carlos Sainz heeft zich officieel teruggetrokken uit de race om het FIA-voorzitterschap. Carlos Sainz sr. flirtte een tijdlang met de leidersrol binnen de autosportfederatie, maar maakte deze week bekend dat hij zich niet kandidaat stelt. Zijn zoon heeft begrip voor die keuze, al benadrukt hij ook dat het voor de sport een positieve ontwikkeling zou zijn geweest als Sainz sr. juist nu het voorzitterschap had aanvaard.

In aanloop naar de GP van Oostenrijk werd Carlos Sainz gevraagd naar de kandidatuur van zijn vader. Was hij teleurgesteld dat Sainz sr. zich had teruggetrokken? “Als zijn zoon, nee. Als autosportfan, ja”, reageerde hij tegenover de media in Spielberg. “Ik denk dat veel mensen in de autosport graag hadden gezien dat mijn vader het geprobeerd had, gewoon om te kijken wat hij voor de sport had kunnen betekenen. Maar als zijn zoon heb ik ook met hem kunnen sparren over alle verantwoordelijkheden die hij zou krijgen als hij zich kandidaat had willen stellen. Daarom begrijp ik dat hij het loslaat en zich op zijn eigen zaken concentreert.”

Zeg nooit nooit

Toch wil Carlos Sainz niet uitsluiten dat zijn vader ooit nog eens FIA-voorzitter wordt. “Zeg nooit nooit”, zei hij. “Al was dit het ideale moment om in te stappen, gezien de huidige situatie. Juist nu had zijn kandidatuur een positief effect kunnen hebben. Ik weet niet of dat over vier of acht jaar nog steeds zo is. Ik sluit het niet uit, maar op dit moment is hij er zeker niet meer in geïnteresseerd.”

Sainz hoopt, net als de meeste coureurs, op verandering binnen de FIA. “Het is geen geheim dat alle coureurs merken dat er een gebrek aan transparantie is binnen de organisatie en het bestuur”, doelde de Spanjaard op de afgelopen termijn van voorzitter Mohammed Ben Sulayem. “Ondanks de beste bedoelingen werden we een beetje buitengesloten en werd onze mening niet gehoord.”

“Er zijn soms uitzonderingen geweest”, gaf Sainz toe. “Maar over het algemeen kregen we niet altijd een reactie. Dat hebben we ook heel duidelijk gemaakt in onze verklaringen.” De vakbond voor Formule 1-coureurs deed het afgelopen jaar meerdere oproepen aan de FIA om transparanter te handelen en de rijders te betrekken bij bepaalde besluitvormingen. “Ik zie alleen een weg vooruit en een weg naar verbetering, want dit jaar is erg frustrerend geweest”, besloot de Spanjaard. “Laten we kijken of het straks beter gaat. Misschien is het laatste persbericht van de FIA al een teken van de intentie om alles duidelijker te maken.” Onder het mom van transparantie maakte de FIA in aanloop naar de GP van Oostenrijk de strafrichtlijnen voor de stewards openbaar.

