Slechts enkele dagen na het onverwachte vertrek van wedstrijdleider Niels Wittich, is het volgende kopstuk bij de FIA weg. Compliance officer Paolo Basarri heeft ook het bestuursorgaan verlaten. Basarri was ervoor verantwoordelijk dat de geldende regelgeving binnen de instelling werd nageleefd.

BBC Sport meldde afgelopen donderdag al dat de Italiaanse Basarri is ontslagen, nadat FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem het vertrouwen in de compliance officer verloor. De Italiaan zou naar verluidt tegen een aantal verzoeken van de voorzitter hebben geprotesteerd of zelfs hebben omzeild. “Ik kan hier geen commentaar op geven”, was het enige wat Basarri zelf over de situatie zei tegen de BBC.

Het was ook Basarri die een rapport had opgesteld over de beschuldigingen dat Ben Sulayem zich zou hebben bemoeid met de activiteiten van twee races in 2023. Zo zou de voorzitter hebben geprobeerd om een straf van Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië terug te draaien. Ook zou hij ambtenaren hebben verteld om het circuit van Las Vegas niet te certificeren. Ben Sulayem werd echter vrijgesproken van deze twee beschuldigingen, na een intern onderzoek van de FIA.

Tweede kopstuk in één week

Basarri is al het tweede FIA-kopstuk dat deze week is weggestuurd bij de organisatie. Eerder moest F1-wedstrijdleider Wittich ook al vertrekken. De FIA beweert dat de Duitse Wittich ontslag had genomen, maar de voormalig wedstrijdleider zegt zelf tegen de BBC: “Ik ben ontslagen, en het was niet mijn beslissing om de Formule 1 te verlaten”.

