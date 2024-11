Dinsdag werd bekend dat Niels Wittich per direct stopt als wedstrijdleider van de Formule 1. De FIA spreekt van een vrijwillig vertrek, maar in de media ontkent de Duitser dat hij ontslag heeft genomen. Naar verluidt stond de relatie tussen de wedstrijdleider en FIA-president Ben Sulayem op gespannen voet. Daarnaast wordt Wittich verantwoordelijk gehouden voor een aantal omstreden beslissingen tijdens het raceweekend in São Paulo.

Het is een zeer ongebruikelijke ontwikkeling – een wedstrijdleider die midden in het seizoen zijn taken neerlegt. De vraag is of Niels Wittich daadwerkelijk zijn ontslag heeft ingediend, zoals de FIA beweert, of dat hij ontslagen is. Desgevraagd benadrukte Wittich dat hij niet zelf is opgestapt. “Ik heb geen ontslag genomen,” verklaarde hij tegenover Motorsport-Magazin.com.

Verslaggever Craig Slater van Sky Sports meldde eveneens dat Wittich niet zomaar zijn ontslag heeft ingediend. “Hij is effectief ontslagen,” aldus de Brit. “Hij heeft niet vrijwillig zijn baan opgezegd met nog drie races op de kalender, wat duidelijk in tegenspraak is met de verklaring die de FIA naar buiten heeft gebracht.” In een statement van de organisatie werd benadrukt dat Niels Wittich ‘zijn taken neerlegt om nieuwe doelen na te streven.’

Relatie met FIA-president

“De relatie tussen Wittich en FIA-president Mohammed Ben Sulayem zou ook op gespannen voet staan,” vervolgde Slater. “Dat heeft ook bijgedragen aan zijn plotselinge vertrek.” De wedstrijdleider kwam de afgelopen dagen al onder druk te staan door de omstreden beslissingen die werden genomen tijdens het raceweekend in São Paulo. Veel experts vonden dat er twee keer te laat een rode vlag werd gezwaaid. Zo duurde het na de crash van Lance Stroll in de tweede kwalificatieronde nota bene veertig seconden voordat de race werd stilgelegd.

“Wittich lag de afgelopen dagen onder een vergrootglas,” besloot Slater. “Door de zware regen in de GP van São Paulo waren er momenten waarop de rode vlag wellicht eerder had moeten worden gezwaaid. Ik heb met een aantal mensen gesproken die van mening zijn dat Wittich op dergelijke momenten cruciale beslissingen heeft nagelaten.” De 52-jarige Duitser wordt vanaf de GP in Las Vegas vervangen door Rui Marques. De Portugees was dit jaar al actief als wedstrijdleider in de Formule 2 en Formule 3.

