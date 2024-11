Niels Wittich stopt per direct als wedstrijdleider van de Formule 1. Dat maakte de FIA dinsdag bekend. In een officieel statement spreekt de organisatie van een vrijwillig vertrek, maar in de media beweert Wittich dat hij is ontslagen. De 52-jarige Duitser nam in 2022 het stokje over van de veelbesproken Michael Masi. Na een aantal omstreden straffen tijdens de recente triple header, neemt Rui Marques de rest van het seizoen de leiding over.

Tijdens de aankomende GP in Las Vegas voert de Formule 1 een grote verandering door in de wedstrijdleiding. De FIA maakte dinsdag bekend dat wedstrijdleider Niels Wittich, na bijna drie jaar in deze rol, zijn taken neerlegt. Het is zeer ongebruikelijk dat de Formule 1 midden in het seizoen afscheid neemt van iemand met zo’n belangrijke functie. Wittich wordt vervangen door Rui Marques, die dit jaar al actief was als wedstrijdleider in de Formule 2 en Formule 3.

“De FIA kan bevestigen dat Niels Wittich zijn functie als race director heeft neergelegd om nieuwe doelen na te streven,” verklaarde de organisatie tegenover de BBC. “Wittich heeft zijn vele verantwoordelijkheden altijd met professionaliteit en toewijding vervuld. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.” Volgens de FIA brengt vervanger Marques ‘een schat aan ervaring met zich mee’.

‘Ik heb geen ontslag genomen’

Volgens de FIA heeft Niels Wittich zijn taken dus vrijwillig neergelegd. Desgevraagd benadrukte Wittich echter dat hij niet zelf is opgestapt. “Ik heb geen ontslag genomen,” verklaarde hij tegenover Motorsport-Magazin.com. Het Duitse medium beweert verder dat Wittich kort voor de publieke bevestiging op de hoogte werd gebracht van zijn ontslag.

Het vertrek van de Duitse wedstrijdleider komt enkele weken na ophef over de racerichtlijnen van de FIA. Meerdere incidenten tussen titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris legden de onduidelijkheden bloot over wat wel en niet geoorloofd is op de baan. Beide coureurs kregen tijdens de races in Austin en Mexico-Stad tijdstraffen uitgedeeld voor hun gedrag op de baan. Vermoedelijk worden de regels in de toekomst aangescherpt of aangepast. Een veelgenoemde oplossing is het aanstellen van fulltime FIA-stewards.

