De Formule 1 viert volgend jaar haar vijfenzeventigjarig bestaan. Ter ere van dit jubileumjaar wordt het seizoen van 2025 afgetrapt met een grootschalig evenement waarbij alle nieuwe auto’s tegelijkertijd onthuld zullen worden. Deze gezamenlijke ‘lancering’ van het nieuwe seizoen vindt plaats in de O2 Arena in Londen. Alle teams, teambazen én coureurs zullen van de partij zijn.

Het evenement staat gepland voor dinsdag 18 februari, een kleine maand voor de seizoensstart in Melbourne. De Formule 1 komt samen met de fans om het jubileumseizoen te lanceren. Voor de eerste keer in de geschiedenis zullen alle tien deelnemende Formule 1-teams hun auto’s tegelijkertijd onthullen. Tot nu toe kozen de teams meestal voor afzonderlijke presentaties.

LEES OOK: Officiële F1-kalender voor 2025: 24 Grands Prix en openingsrace in Australië

In een officieel persbericht spreekt de Formule 1 van een ‘wereldpremière’ in Londen. Het evenement wordt georganiseerd door Brian Burke van BrianBurkeCreative, een van de grote namen in de wereld van live entertainment. Burke was medeverantwoordelijk voor de openings- en sluitingsceremonies van de inaugurele GP van Las Vegas. Fans die de lancering willen bijwonen, kunnen vanaf aanstaande vrijdag tickets kopen. De prijzen voor een kaartje liggen tussen 58 en 113 Britse pond.

‘Formule 1 is spektakel’

“Voor de eerste keer brengen we onze fans, alle supersterren van onze sport en een aantal zeer speciale gasten samen om ons nieuwe seizoen officieel af te trappen,” liet Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, weten. “Na alle drama van 2024 maken we ons op voor een klassiek seizoen in 2025. Dit is een fantastische kans voor fans van alle leeftijden om het ongelooflijke spektakel dat Formule 1 is van dichtbij mee te maken.”

LEES OOK: Nieuwe regels voor 2025, Formule 1 schrapt punt voor snelste raceronde

“De FIA is verheugd om samen met onze collega’s van de Formule 1 en alle teams de opening van het nieuwe seizoen te vieren,” voegde FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem toe. Organisator Brian Burke is minstens zo enthousiast. “Dankzij de samenwerking met alle teams kunnen fans er zeker van zijn dat het een geweldig evenement wordt,” aldus Burke. “Je mag het absoluut niet missen!”

De teams zullen alle auto’s voor het seizoen van 2025 tegelijkertijd onthullen tijdens een grootschalig evenement in Londen (Motorsport Images)

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!