Gaan we tijdens de aankomende GP van Miami weer nieuwe liveries zien? Waar de verschillende Formule 1-teams normaliter elke reden aangrijpen om de auto een nieuwe kleurstelling te geven, hebben we dit jaar nog weinig verrassende ontwerpen gezien. Red Bull stak de RB21 voor de GP van Japan in een wit jasje, maar verder werden er weinig bijzondere make-overs onthuld. In Miami lijkt daar verandering in te komen; zowel Ferrari als Mercedes teaset een nieuwe livery.

Ferrari plaatste eerder al een geheimzinnig bericht op de sociale media-kanalen. “Miami, zet deze datum in je agenda,” meldde het team. “We willen je iets bijzonders laten zien op 30 april.” Maandag onthulde Ferrari al dat het team witte outfits meeneemt naar de eerste Grand Prix op Amerikaanse bodem. Terwijl Hamilton en Leclerc al in witte teamshirts poseren, is het afwachten of de SF-25 straks ook een witte look krijgt.

Roze Mercedes?

Bij Mercedes lijken ze het ook over een andere boeg te gooien – de Silver Arrows dreigen in Florida als Pink Arrows door het leven te gaan. Op sociale media onthulde het team al roze teamshirts, en ook alle teamlogo’s zijn voorzien van een roze tintje. Buiten Ferrari en Mercedes hinten ook Racing Bulls en Sauber dat ze de auto’s in een nieuw jasje willen steken voor deze zesde ronde van het kampioenschap.

Of er daadwerkelijk speciale liveries onthuld gaan worden in Miami, moet nog blijken. In 2024 waren er hier en daar wel make-overs. Ferrari koos destijds voor rood met een aantal babyblauwe details. Fans hadden wellicht op meer gehoopt, maar voor de Scuderia is het natuurlijk not done om afscheid te nemen van het vertrouwde rood. Titelsponsor HP, dat al sinds jaar en dag gebruikmaakt van een knalblauw logo, zal ongetwijfeld tevreden zijn geweest.

In 2024 werden er in Miami al een aantal speciale liveries onthuld, waaronder deze gedeeltelijk blauwe Ferrari SF-24 (Ferrari)

