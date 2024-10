De Formule 1 krijgt in 2025 te maken met een aantal nieuwe regels. Een van de opvallendste wijzigingen is het schrappen van het punt voor de snelste raceronde. De World Motor Sport Council (WMSC) maakte donderdag bekend dat coureurs volgend jaar niet langer beloond worden met een bonuspunt voor het klokken van de snelste tijd. De relatief nieuwe regel heeft de afgelopen seizoenen niet het gewenste effect gehad.

In 2019 introduceerde de FIA het extra punt voor de snelste raceronde. Coureurs konden vanaf de openingsrace in Australië een bonuspunt verdienen als ze tijdens een Grand Prix de snelste tijd van de dag reden. Kleine kanttekening bij deze regel: de race moest minimaal voor de helft zijn verreden en de rijder moest in de top tien eindigen. De FIA hoopte zo meer actie op de baan te stimuleren en coureurs in de top tien een extra beloning te geven.

Strategische trucs

De afgelopen jaren bleek het punt voor de snelste raceronde echter averechts te werken. Zo kunnen coureurs met een flinke voorsprong in de slotfase van de race naar binnen komen voor nieuwe banden en zo eenvoudig de snelste raceronde rijden. Teamgenoten gebruiken dergelijke trucjes ook om punten weg te kapen bij rivaliserende teams. Zo pakte Visa RB-coureur Daniel Ricciardo in Singapore op de valreep de snelste raceronde af van Lando Norris. Omdat Visa RB nauw verwant is aan Red Bull – de grootste rivaal van McLaren – leidde deze actie tot discussie.

Om in de toekomst verwarring te voorkomen, wordt de regel vanaf 2025 afgeschaft. Coureurs strijden vanaf volgend jaar alleen nog voor de reguliere punten volgens het puntensysteem dat in 2010 werd geïntroduceerd. Verder moeten teams vanaf 2025 vier keer een jonge coureur inzetten tijdens een vrije training. De afgelopen jaren hoefde dat maar twee keer.

