Het heeft de gemoederen lang beziggehouden: de zogenaamde papaja-regels van McLaren. Inmiddels weten we dat Oscar Piastri zijn rol als ’tweede coureur’ heeft geaccepteerd. De Australiër is bereid om, als het erop aankomt, Lando Norris de overwinning te gunnen. Max Verstappen vindt Piastri eigenlijk te goed om tweede viool te spelen; zelf zou hij Norris nooit laten passeren.

“Ik vind hem (Oscar Piastri, red.) absoluut geen nummer twee,” zei Max Verstappen tegen het Duitse Autosport. De jongste McLaren-coureur stelde eerder dat hij Lando Norris wil helpen om de titel in de wacht te slepen, ook als dat betekent dat hij zijn eigen races moet opofferen. “Ik zou dat nooit accepteren,” aldus Verstappen.

“Voor mij is het natuurlijk makkelijk praten; ik zit al tien jaar in de Formule 1,” voegde Verstappen eraan toe. “Piastri zit natuurlijk pas in zijn tweede seizoen en zal het moeilijker vinden om zijn poot stijf te houden. Dat neemt niet weg dat hij een geweldige coureur is die het niet verdient om overwinningen op te geven, alleen omdat dat van hem gevraagd wordt.”

‘Hoef het niet cadeau te krijgen’

Lando Norris weet zelf ook dat er grenzen zijn aan het principe van ‘de tweede coureur’. Bovendien wil hij het kampioenschap niet zomaar in de schoot geworpen te krijgen. “Als een coureur het beter doet dan ik, dan is het aan mij om beter te presteren,” zei hij in aanloop naar de GP van Bakoe. “Ik hoef het kampioenschap niet cadeau te krijgen. Natuurlijk is het altijd geweldig om de titel te pakken, maar op de lange termijn is dat niet hoe je wil winnen. Ik wil mijn concurrenten eerlijk verslaan en bewijzen dat ik de snelste ben.”

Of Norris straks daadwerkelijk de hulp van Piastri nodig heeft, valt nog te bezien. Ongeacht de papaja-regels vindt Verstappen dat McLaren de beste line-up heeft van al zijn concurrenten. “Ze zijn zo goed op elkaar ingespeeld,” legde hij uit. “Daarbij zijn ze allebei snel. McLaren heeft echt de juiste mensen op de juiste plekken gezet. Je ziet nu heel goed hoeveel impact dat kan hebben.”

Natuurlijk is Max Verstappen wel een beetje bevooroordeeld in zijn mening over de papaja-regels. De Nederlandse coureur wordt in het wereldkampioenschap op de hielen gezeten door Lando Norris; zijn Britse concurrent moet nog tweeënvijftig punten goedmaken om de leiding te pakken. Met nog zes Grands Prix op de kalender, inclusief drie sprintraces, is er nog van alles mogelijk.

