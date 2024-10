Max Verstappen wacht dit weekend een nieuwe uitdaging; de GP van de Verenigde Staten staat voor de deur. De laatste drie jaar was de Nederlander oppermachtig op het Circuit of the Americas, maar voorlopig is hij nog niet de favoriet. Mede dankzij de terugkeer van het sprintformat blikt Verstappen vooruit op een ‘hectisch’ weekend in Austin.

“We hebben een paar weken niet geracet, waardoor we ons weer konden focussen op onze prestaties,” vertelde Max Verstappen in een officieel persbericht. “De auto is wéér aangepast – hopelijk zijn de wijzigingen een beetje geschikt voor het circuit.” De baan in Austin kenmerkt zich door unieke bochtencombinaties en hoogteverschillen. Ook hier zal Red Bull de achtervolging in moeten zetten op rivaal McLaren.

LEES OOK: Button acht titelkansen klein voor Red Bull: ‘Verliezen nog van Ferrari’

“Dankzij de sprintrace wordt het een hectisch weekend,” vervolgde Verstappen, die tegelijkertijd weet dat er daardoor extra punten liggen in Austin. “We hebben hier veel goede herinneringen, dus ik kijk er hoe dan ook naar uit om hier weer te racen.” De aanwezige journalisten in Texas vroegen hem donderdag nog eens naar de upgrades van Red Bull. Zien we Verstappen zondag weer op de bovenste trede van het podium?

“Ik weet niet per se of het erop of eronder is,” reageerde hij. “Maar het moge duidelijk zijn dat we vanaf nu wel stappen willen maken. We proberen de auto gewoon weer in balans te krijgen. In Bakoe hebben we al wat progressie geboekt; nu moeten we gewoon doorpakken. Hopelijk hebben we in de afgelopen weken nog meer verbeteringen aangebracht.”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Classic Special van FORMULE 1 Magazine! Met daarin alles over vaderlandse autosporthelden uit de F1 én daarbuiten, aan de hand van historische verhalen en bijzondere interviews!