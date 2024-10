Red Bull gaat een zware paar weken tegemoet! De regerende kampioenen hebben de leiding in het constructeurskampioenschap al verloren aan McLaren; de papaja’s hebben inmiddels een gat geslagen van eenenveertig punten. Ondertussen werken ook Charles Leclerc en Carlos Sainz aan een opmars. Volgens oud-kampioen Jenson Button moet Red Bull zich meer zorgen maken om Ferrari dan om McLaren.

Terwijl McLaren steeds verder uitloopt in het kampioenschap, schiet Ferrari ook omhoog. Het verschil met Red Bull bedraagt nog maar vierendertig punten. Echter, met nog zes Grands Prix op de kalender – inclusief drie sprintweekenden – is de titel nog lang niet beslist. Toch voorspelt Button dat de huidige wereldkampioenen moeten vrezen voor hun tweede plek. Hij verwacht wel dat Verstappen ‘gewoon’ de titel wint.

“Het is eigenlijk heel extreem,” zei de oud-wereldkampioen in een podcast van Sky Sports. “Maar het laat ook zien hoe goed Max (Verstappen, red.) het dit jaar heeft gedaan. Ik zie ze McLaren nu echt niet meer verslaan.” Volgens Button moet Red Bull meer rekening houden met Ferrari, dat in de afgelopen vijf Grands Prix veel meer punten heeft gescoord dan de Oostenrijkers.

Ferrari wint van Red Bull?

“Het is heel goed mogelijk dat Ferrari nog wint van Red Bull,” vervolgde Button. “Ik kan me de laatste keer niet herinneren dat een coureur de titel won, maar zijn team derde werd bij de constructeurs. Maar de kans is veel groter dat Red Bull verliest van Ferrari dan dat ze nog winnen van McLaren.”

Als we even de geschiedenisboeken induiken, zien we dat het scenario van Button nog nooit is voorgekomen! Tien keer won een coureur de titel zonder dat zijn team ook in de prijzen viel. Het verschil was het grootst in 1982, toen Keke Rosberg kampioen werd, maar Williams Ford slechts op de vierde plaats eindigde. Een coureur op de eerste plaats met zijn team op plek drie is nog nooit voorgekomen.

