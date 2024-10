Oud-Formule 1-coureur Jenson Button weet maar al te goed hoe Max Verstappen zich op dit moment in het seizoen voelt. Ook de Brit werd namelijk in de slotfase van het 2009-seizoen opgejaagd door de concurrentie, in de vorm van Sebastian Vettel. Button zou er daarom ook nu eerder voor kiezen om in de McLaren van Lando Norris in te stappen dan de RB20.

Button won in 2009 de wereldtitel in een vergelijkbaar seizoen als 2024. De Brit reed voor Brawn GP, en het team begon het seizoen, net als Red Bull in 2024, op dominante wijze. Brawn GP beleefde later in het seizoen echter een vormdip, waardoor Sebastian Vettel de Britse oud-coureur onder druk kon zetten in het coureurskampioenschap. Button weet daarom heel goed waar Verstappen op dit moment mee te maken heeft.

“Ik zat in dezelfde positie als Max, waar de auto niet zo goed presteerde als eerder in het seizoen. Iemand zit achter je aan en dat is zwaar”, blikt Button terug, in Sky F1-podcast. “Weet je, Max is een taaie rakker. Ik denk niet dat de druk hem echt te veel wordt, zoals bij de meeste coureurs, maar dit is een lastige situatie. Naar wat ik gehoord heb, heeft hij al in zijn hoofd dat hij dit jaar geen race meer gaat winnen. “

Meer kapers op de kust

Verstappen heeft echter niet alleen met Lando Norris te maken als naaste concurrent in de titelstrijd, ook andere teams kunnen nog kostbare punten van de wereldkampioen afsnoepen. “Het is ook niet alleen dat McLaren snel is en Lando Norris, Oscar heeft ook een aantal geweldige resultaten behaald”, legt Button uit. “Mercedes, natuurlijk, en Ferrari zijn er allemaal. Dus als zij allemaal een goed weekend hebben en de Red Bull niet zo goed presteert als eerder dit jaar, dan verlies je veel punten in één race.”

Button weet dan ook wel welk team hij zou kiezen, als hij op de huidige grid in een bolide plaats mocht nemen. “Dat is makkelijk, de McLaren, zeker, absoluut”, besluit de oud-coureur.

