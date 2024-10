McLaren is klaar voor de laatste zes races van het seizoen. De renstal heeft zich tijdens de pauze voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten goed kunnen voorbereiden om voor beide wereldtitels te vechten, en om zo ook een laatste aanval op Red Bull-coureur Max Verstappen te plaatsen voor de coureurstitel.

McLaren gaat met een voorsprong van 41 punten op naaste concurrent Red Bull momenteel aan de leiding in het constructeurskampioenschap. De Britse renstal heeft de sterkste auto op de grid, en daardoor ook de ambitie om de strijd aan te gaan in het coureurskampioenschap. McLaren zal tijdens de slotfase van het seizoen daarom proberen om een laatste aanval op Red Bull-coureur Max Verstappen te plaatsen.

Teambaas Stella onthult dat McLaren de korte pauze voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten goed heeft gebruikt om zich ook op de strijd voor de coureurstitel voor te bereiden. “Na een paar drukke weken in de fabriek om onze kampioenschapscampagne te versterken, gaan we nu naar Austin voor de eerste van twee triple headers”, vertelt Stella in de voorbeschouwing. “We zijn nog maar zes races verwijderd van het einde van het seizoen, maar er liggen nog steeds veel punten op tafel.”

Stella verwacht dat de concurrentie ook tijdens de laatste races van het seizoen hevig zal zijn, doordat veel teams met updates komen. “Zoals altijd houden we ons hoofd koel, concentreren we ons op onszelf en proberen we constant punten te scoren in onze zoektocht naar beide titels”, aldus de Italiaanse teambaas.

Druk en spannend

Lando Norris is momenteel de naaste uitdager van Max Verstappen voor de wereldtitel. De coureur staat nog maar 52 punten achter op de Nederlander, en heeft zich daarom klaargestoomd voor de aankomende titelstrijd met Verstappen. “Ik heb in het MTC (McLaren Technology Centre, red.) wat tijd doorgebracht in de simulator om me voor te bereiden op de komende triple header. De komende twee maanden worden ongelooflijk druk, maar ook spannend.”

