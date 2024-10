Gaat Oscar Piastri naar Red Bull? Volgens oud-coureur Christian Fittipaldi zou een overstap van de jonge Australiër naar de Oostenrijkse renstal nog niet eens een gek idee zijn. De Braziliaan snapt het heel goed als Piastri moe is van alle interne perikelen bij McLaren, en ziet de tweevoudig Grand Prix-winnaar daarom wel als vervanger van de worstelende Sergio Pérez.

Pérez heeft tot en met 2026 een contract bij Red Bull, maar de positie van de Mexicaan binnen het team is nog altijd onzeker. De coureur zit al sinds de Grand Prix van Miami in een vormdip. Mede hierdoor stond de deur open voor McLaren om Red Bull in het constructeurskampioenschap voorbij te gaan.

De geruchten over wie de Mexicaan kan vervangen, doen daarom nog altijd de ronde. De namen van Liam Lawson en Yuki Tsunoda zijn al vaker voorbijgekomen, maar voormalig Formule 1-coureur Christian Fittipaldi noemt een hele andere potentiële kandidaat: Oscar Piastri. “Aan het einde van het jaar zie ik het zeker niet als onmogelijk dat Oscar Piastri de plek van Pérez bij Red Bull gaat innemen voor volgend jaar”, vertelt de neef van Emerson Fittipaldi in de Pelas Pistas-podcast.

Situatie bij McLaren

De Braziliaan legt ook gelijk uit waarom Piastri zijn plekje bij McLaren zou opgeven. “Piastri wordt wellicht een beetje moe van de situatie bij McLaren. Dan zal hij zeggen: ‘Bedankt voor de hulp, maar ik moet aan mezelf denken’”, aldus Fittipaldi. McLaren worstelt al een tijdje met het geven van teamorders, maar lijkt nu te overwegen om toch helemaal voor Lando Norris te gaan.

Daarnaast reed Piastri’s manager, Mark Webber, bij Red Bull, en de Australiër heeft nog altijd goede banden met zijn voormalig werkgever.

